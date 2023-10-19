Истребители РФ отогнали британские самолеты от границы над Черным морем

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Истребители ВКС России отогнали три британских военных самолета Фото:

Российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании. При приближении истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы РФ», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Воздушно-космические силы РФ осуществляют контроль воздушного пространства над Черным морем. Он отмечал, что российские самолеты оборудованы системой «Кинжал».

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Российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании. При приближении истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы РФ», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Воздушно-космические силы РФ осуществляют контроль воздушного пространства над Черным морем. Он отмечал, что российские самолеты оборудованы системой «Кинжал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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