Истребители РФ отогнали британские самолеты от границы над Черным морем

Российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании. При приближении истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы РФ», — говорится в сообщении военного ведомства в
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Воздушно-космические силы РФ осуществляют контроль воздушного пространства над Черным морем. Он отмечал, что российские самолеты оборудованы системой «Кинжал».
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