Истребители РФ отогнали британские самолеты от границы над Черным морем 19 октября 2023 в 19:57 Размер текста - 17 + Истребители ВКС России отогнали три британских военных самолета Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании. При приближении истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы РФ», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram . Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Воздушно-космические силы РФ осуществляют контроль воздушного пространства над Черным морем. Он отмечал, что российские самолеты оборудованы системой «Кинжал». Российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании. При приближении истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы РФ», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Воздушно-космические силы РФ осуществляют контроль воздушного пространства над Черным морем. Он отмечал, что российские самолеты оборудованы системой «Кинжал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям