В Челябинске полицейские депортируют мигранта, осужденного за сбыт наркотиков

16 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Мужчину депортируют из страны через шесть лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «<…> Принято решение о прекращении российского гражданства в отношении 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за совершение преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина получил российское гражданство в 2020 году. В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину депортируют из страны. Сейчас в Управлении по вопросам миграции на рассмотрении находится еще 25 дел о лишении гражданства.

В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «<…> Принято решение о прекращении российского гражданства в отношении 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за совершение преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина получил российское гражданство в 2020 году. В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину депортируют из страны. Сейчас в Управлении по вопросам миграции на рассмотрении находится еще 25 дел о лишении гражданства.