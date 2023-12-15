15 декабря 2023

В Челябинске полицейские депортируют мигранта, осужденного за сбыт наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину депортируют из страны через шесть лет Фото:

В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«<…> Принято решение о прекращении российского гражданства в отношении 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за совершение преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина получил российское гражданство в 2020 году.

В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину депортируют из страны. Сейчас в Управлении по вопросам миграции на рассмотрении находится еще 25 дел о лишении гражданства.

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В Челябинской области полицейские через шесть лет депортируют 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «<…> Принято решение о прекращении российского гражданства в отношении 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, осужденного за совершение преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина получил российское гражданство в 2020 году. В апреле 2023 года Курчатовский районный суд приговорил мигранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы, мужчину депортируют из страны. Сейчас в Управлении по вопросам миграции на рассмотрении находится еще 25 дел о лишении гражданства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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