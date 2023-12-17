Мэрия Екатеринбурга задолжала «Росгосцирку» миллионы за земли возле новой арены

18 декабря 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Чиновники не возместили «Росгосцирку» изъятие участка в квадрате улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта Фото: Размик Закарян © URA.RU Попытка «Росгосцирка» взыскать с мэрии Екатеринбурга 89,7 млн рублей связана с земельным участком возле здания цирка на улице 8 Марта, где по соседству строят ледовую арену «УГМК». Когда-то он находился в федеральной собственности, в 2018 году администрация изъяла часть земли под муниципальные нужды. При этом компенсацию не выплатила, заявили URA.RU в пресс-службе «Росгосцирка». Речь идет об участке площадью 3,66 га в районе 8 Марта, 43 и 8 Марта, 45. Сумму компенсации за него екатеринбургские чиновники оценили в 78 миллионов рублей, о чем сообщили «Росгосцирку» в отчете. «Однако денежные средства по выплате возмещения в связи с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования за изъятый земельный участок не поступали <…> При этом администрация осуществляет фактическое пользование, а именно <…> заключило с единственным подрядчиком „ГУДСР“ контракт на реконструкцию объектов улично-дорожной сети, прилегающей к строящейся многофункциональной ледовой арене», — говорится в ответе «Росгосцирка» URA.RU. Организация планирует взыскать с мэрии не только сумму компенсации — 78 млн, — но и проценты, 11,7 млн рублей. В департаменте архитектуры городской администрации подтвердили, что получили иск. «Документы изучаются и анализируются. В связи с тем, что речь идет о событиях пятилетней давности, требуется поднять большой массив документации», — ответили в мэрии на запрос агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка «Росгосцирка» взыскать с мэрии Екатеринбурга 89,7 млн рублей связана с земельным участком возле здания цирка на улице 8 Марта, где по соседству строят ледовую арену «УГМК». Когда-то он находился в федеральной собственности, в 2018 году администрация изъяла часть земли под муниципальные нужды. При этом компенсацию не выплатила, заявили URA.RU в пресс-службе «Росгосцирка». Речь идет об участке площадью 3,66 га в районе 8 Марта, 43 и 8 Марта, 45. Сумму компенсации за него екатеринбургские чиновники оценили в 78 миллионов рублей, о чем сообщили «Росгосцирку» в отчете. «Однако денежные средства по выплате возмещения в связи с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования за изъятый земельный участок не поступали <…> При этом администрация осуществляет фактическое пользование, а именно <…> заключило с единственным подрядчиком „ГУДСР“ контракт на реконструкцию объектов улично-дорожной сети, прилегающей к строящейся многофункциональной ледовой арене», — говорится в ответе «Росгосцирка» URA.RU. Организация планирует взыскать с мэрии не только сумму компенсации — 78 млн, — но и проценты, 11,7 млн рублей. В департаменте архитектуры городской администрации подтвердили, что получили иск. «Документы изучаются и анализируются. В связи с тем, что речь идет о событиях пятилетней давности, требуется поднять большой массив документации», — ответили в мэрии на запрос агентства.