17 декабря 2023
16 декабря 2023

Спасатели предупредили жителей ХМАО о надвигающемся снежном буране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таганай. Златоуст, снег, буран, облако, путешественник, тундра, таганай, арктика
По сообщению МЧС, жителей Югры ждет метель с сильными порывами ветра Фото:

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за метели. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона. О надвигающейся непогоде югорчанам сообщили в окружном МЧС.

«Метель, ухудшение видимости, порывы ветра. Восточная половина автономного округа. По 19.12 включительно», — сообщили в смс-рассылке.

Синоптики гидрометцентра ХМАО прогнозируют порывы ветра 15 — 17 м/с в Нижневартовском районе. В других муниципалитетах региона ожидается ветер 6 — 11 м/с. «Температура воздуха ночью -12,-17, при прояснениях -20,-25, днем -9,-14, местами до -20», — рассказали в окружном гидрометцентре.

Ранее URA.RU писало о том, что во всех городах ХМАО с 18 по 24 декабря спрогнозировали снегопад. Температура воздуха вначале недели ожидается прохладная, а уже под конец жителей региона ждет потепление.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за метели. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона. О надвигающейся непогоде югорчанам сообщили в окружном МЧС. «Метель, ухудшение видимости, порывы ветра. Восточная половина автономного округа. По 19.12 включительно», — сообщили в смс-рассылке. Синоптики гидрометцентра ХМАО прогнозируют порывы ветра 15 — 17 м/с в Нижневартовском районе. В других муниципалитетах региона ожидается ветер 6 — 11 м/с. «Температура воздуха ночью -12,-17, при прояснениях -20,-25, днем -9,-14, местами до -20», — рассказали в окружном гидрометцентре. Ранее URA.RU писало о том, что во всех городах ХМАО с 18 по 24 декабря спрогнозировали снегопад. Температура воздуха вначале недели ожидается прохладная, а уже под конец жителей региона ждет потепление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...