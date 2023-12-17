Спасатели предупредили жителей ХМАО о надвигающемся снежном буране

18 декабря 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

По сообщению МЧС, жителей Югры ждет метель с сильными порывами ветра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за метели. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона. О надвигающейся непогоде югорчанам сообщили в окружном МЧС. «Метель, ухудшение видимости, порывы ветра. Восточная половина автономного округа. По 19.12 включительно», — сообщили в смс-рассылке. Синоптики гидрометцентра ХМАО прогнозируют порывы ветра 15 — 17 м/с в Нижневартовском районе. В других муниципалитетах региона ожидается ветер 6 — 11 м/с. «Температура воздуха ночью -12,-17, при прояснениях -20,-25, днем -9,-14, местами до -20», — рассказали в окружном гидрометцентре. Ранее URA.RU писало о том, что во всех городах ХМАО с 18 по 24 декабря спрогнозировали снегопад. Температура воздуха вначале недели ожидается прохладная, а уже под конец жителей региона ждет потепление.

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за метели. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона. О надвигающейся непогоде югорчанам сообщили в окружном МЧС. «Метель, ухудшение видимости, порывы ветра. Восточная половина автономного округа. По 19.12 включительно», — сообщили в смс-рассылке. Синоптики гидрометцентра ХМАО прогнозируют порывы ветра 15 — 17 м/с в Нижневартовском районе. В других муниципалитетах региона ожидается ветер 6 — 11 м/с. «Температура воздуха ночью -12,-17, при прояснениях -20,-25, днем -9,-14, местами до -20», — рассказали в окружном гидрометцентре. Ранее URA.RU писало о том, что во всех городах ХМАО с 18 по 24 декабря спрогнозировали снегопад. Температура воздуха вначале недели ожидается прохладная, а уже под конец жителей региона ждет потепление.