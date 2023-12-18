Информация о пострадавших не уточняется
В Кировском районе Екатеринбурга в ночь на 19 декабря загорелся цех по производству мебели. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия.
«Пожар в здании производства на улице Изоплитная начался примерно в 04:00. Возгорание быстро разрослось до 150 квадратных метров», — сказал собеседник агентства. По словам очевидца, пожару присвоили ранг сложности 1БИС, что означает сильное возгорание, в результате которого разрушается здание.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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