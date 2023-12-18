18 декабря 2023

В Екатеринбурге загорелся цех по производству мебели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга в ночь на 19 декабря загорелся цех по производству мебели. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия.

«Пожар в здании производства на улице Изоплитная начался примерно в 04:00. Возгорание быстро разрослось до 150 квадратных метров», — сказал собеседник агентства. По словам очевидца, пожару присвоили ранг сложности 1БИС, что означает сильное возгорание, в результате которого разрушается здание.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Кировском районе Екатеринбурга в ночь на 19 декабря загорелся цех по производству мебели. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «Пожар в здании производства на улице Изоплитная начался примерно в 04:00. Возгорание быстро разрослось до 150 квадратных метров», — сказал собеседник агентства. По словам очевидца, пожару присвоили ранг сложности 1БИС, что означает сильное возгорание, в результате которого разрушается здание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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