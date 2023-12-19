Общество Путин выдал план по развитию спорта в Свердловской области до 2030 года 20 декабря 2023 в 01:37 Размер текста - 17 + Проекты могут распространиться по другим субъектам РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Свердловской области и кабинету министров Республики Татарстан рассмотреть создание до 2030 года индустриально-спортивных кластеров в качестве тестового проекта. Информация об этом появилась на сайте президента России. «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Свердловской области и кабинетом министров Республики Татарстан рассмотреть вопросы о создании в 2025—2030 годах в Свердловской области и Республике Татарстан индустриально-спортивных кластеров в качестве пилотных проектов», — сказано в сообщении. По итогам реализации проекты могут распространить в других субъектах РФ. Сроки предоставления доклада обозначены до 20 июня и 25 декабря 2024 года. Ответственными за поручение назначены премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Ранее Владимир Путин поручил создать на Среднем Урале центры для подготовки российских спортсменов. В документе были отмечены сборные команды по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Свердловской области и кабинету министров Республики Татарстан рассмотреть создание до 2030 года индустриально-спортивных кластеров в качестве тестового проекта. Информация об этом появилась на сайте президента России. «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Свердловской области и кабинетом министров Республики Татарстан рассмотреть вопросы о создании в 2025—2030 годах в Свердловской области и Республике Татарстан индустриально-спортивных кластеров в качестве пилотных проектов», — сказано в сообщении. По итогам реализации проекты могут распространить в других субъектах РФ. Сроки предоставления доклада обозначены до 20 июня и 25 декабря 2024 года. Ответственными за поручение назначены премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Ранее Владимир Путин поручил создать на Среднем Урале центры для подготовки российских спортсменов. В документе были отмечены сборные команды по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям