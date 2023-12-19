19 декабря 2023

Путин выдал план по развитию спорта в Свердловской области до 2030 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Проекты могут распространиться по другим субъектам РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Свердловской области и кабинету министров Республики Татарстан рассмотреть создание до 2030 года индустриально-спортивных кластеров в качестве тестового проекта. Информация об этом появилась на сайте президента России.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Свердловской области и кабинетом министров Республики Татарстан рассмотреть вопросы о создании в 2025—2030 годах в Свердловской области и Республике Татарстан индустриально-спортивных кластеров в качестве пилотных проектов», — сказано в сообщении. По итогам реализации проекты могут распространить в других субъектах РФ.

Сроки предоставления доклада обозначены до 20 июня и 25 декабря 2024 года. Ответственными за поручение назначены премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Ранее Владимир Путин поручил создать на Среднем Урале центры для подготовки российских спортсменов. В документе были отмечены сборные команды по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Свердловской области и кабинету министров Республики Татарстан рассмотреть создание до 2030 года индустриально-спортивных кластеров в качестве тестового проекта. Информация об этом появилась на сайте президента России. «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Свердловской области и кабинетом министров Республики Татарстан рассмотреть вопросы о создании в 2025—2030 годах в Свердловской области и Республике Татарстан индустриально-спортивных кластеров в качестве пилотных проектов», — сказано в сообщении. По итогам реализации проекты могут распространить в других субъектах РФ. Сроки предоставления доклада обозначены до 20 июня и 25 декабря 2024 года. Ответственными за поручение назначены премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Ранее Владимир Путин поручил создать на Среднем Урале центры для подготовки российских спортсменов. В документе были отмечены сборные команды по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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