Путин дал новые поручения по Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки российских спортсменов. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.
«Обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту и конькобежному спорту», — следует из документа. Сроки реализации поручения не уточняется.
Ранее Минспорта РФ поддержало уральский проект «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО». Также по данному проекту в школы УрФО были отправлены тысяча мобильных комплектов для биатлона, куда входят винтовки МР-61 и мишени.
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