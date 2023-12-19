19 декабря 2023

Путин дал новые поручения по Свердловской области

Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки спортсменов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин поддержал развитие биатлона на Среднем Урале Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки российских спортсменов. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту и конькобежному спорту», — следует из документа. Сроки реализации поручения не уточняется.

Ранее Минспорта РФ поддержало уральский проект «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО». Также по данному проекту в школы УрФО были отправлены тысяча мобильных комплектов для биатлона, куда входят винтовки МР-61 и мишени.

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки российских спортсменов. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту и конькобежному спорту», — следует из документа. Сроки реализации поручения не уточняется. Ранее Минспорта РФ поддержало уральский проект «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО». Также по данному проекту в школы УрФО были отправлены тысяча мобильных комплектов для биатлона, куда входят винтовки МР-61 и мишени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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