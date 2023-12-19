Общество Путин дал новые поручения по Свердловской области Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки спортсменов РФ 20 декабря 2023 в 00:35 Размер текста - 17 + Владимир Путин поддержал развитие биатлона на Среднем Урале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки российских спортсменов. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту и конькобежному спорту», — следует из документа. Сроки реализации поручения не уточняется. Ранее Минспорта РФ поддержало уральский проект «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО». Также по данному проекту в школы УрФО были отправлены тысяча мобильных комплектов для биатлона, куда входят винтовки МР-61 и мишени. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки российских спортсменов. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту и конькобежному спорту», — следует из документа. Сроки реализации поручения не уточняется. Ранее Минспорта РФ поддержало уральский проект «Биатлон в школу — Биатлон в ГТО». Также по данному проекту в школы УрФО были отправлены тысяча мобильных комплектов для биатлона, куда входят винтовки МР-61 и мишени. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям