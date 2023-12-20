ЦИК зарегистрировал группу избирателей для поддержки Путина

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин должен собрать 300 тысяч подписей от избирателей до 31 января 2024 года Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки текущего главы России Владимира Путина, который выдвигается на следующие президентские выборы. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

ЦИК зарегистрировал группу избирателей. Она была создана для поддержки Владимира Путина. Каждому кандидату, который выдвигается самостоятельно на президентские выборы, необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей жителей страны. В этом году их надо успеть собрать и предоставить ЦИК до 31 января 2024 года. Далее, комитет принимает решение о регистрации самовыдвиженца.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Центральный избирательный комитет принял заявки от 16 кандидатов на пост главы государства. Помимо Владимира Путина, например, кандидатом выдвинулся лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки текущего главы России Владимира Путина, который выдвигается на следующие президентские выборы. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ. ЦИК зарегистрировал группу избирателей. Она была создана для поддержки Владимира Путина. Каждому кандидату, который выдвигается самостоятельно на президентские выборы, необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей жителей страны. В этом году их надо успеть собрать и предоставить ЦИК до 31 января 2024 года. Далее, комитет принимает решение о регистрации самовыдвиженца. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Центральный избирательный комитет принял заявки от 16 кандидатов на пост главы государства. Помимо Владимира Путина, например, кандидатом выдвинулся лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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