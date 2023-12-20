Политика Выборы ЦИК зарегистрировал группу избирателей для поддержки Путина 20 декабря 2023 в 13:26 Размер текста - 17 + Владимир Путин должен собрать 300 тысяч подписей от избирателей до 31 января 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки текущего главы России Владимира Путина, который выдвигается на следующие президентские выборы. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ. ЦИК зарегистрировал группу избирателей. Она была создана для поддержки Владимира Путина. Каждому кандидату, который выдвигается самостоятельно на президентские выборы, необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей жителей страны. В этом году их надо успеть собрать и предоставить ЦИК до 31 января 2024 года. Далее, комитет принимает решение о регистрации самовыдвиженца. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Центральный избирательный комитет принял заявки от 16 кандидатов на пост главы государства. Помимо Владимира Путина, например, кандидатом выдвинулся лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки текущего главы России Владимира Путина, который выдвигается на следующие президентские выборы. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ. ЦИК зарегистрировал группу избирателей. Она была создана для поддержки Владимира Путина. Каждому кандидату, который выдвигается самостоятельно на президентские выборы, необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей жителей страны. В этом году их надо успеть собрать и предоставить ЦИК до 31 января 2024 года. Далее, комитет принимает решение о регистрации самовыдвиженца. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Центральный избирательный комитет принял заявки от 16 кандидатов на пост главы государства. Помимо Владимира Путина, например, кандидатом выдвинулся лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям