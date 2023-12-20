Пермские врачи, которые жаловались Путину, добились перерасчета выплат

21 декабря 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Стимулирующие медикам будут платить по закону (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ситуацию с выплатами денег врачам службы скорой помощи Кудымкара (Пермский край) вмешалась прокуратура. Медикам, которые ранее жаловались президенту РФ Владимиру Путину, пересчитали стимулирующие выплаты, а главврачу внесли представление. «По итогам проверки прокурором главному врачу внесено представление. Опротестованы локальные нормативные акты больницы. Работникам произведен перерасчет стимулирующих выплат, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отметили, что в локальных актах больницы «имелись существенные нарушения» — руководство установило двойную систему расчета стимулирующих выплат в зависимости от объемов выполненной работы. Ранее URA.RU рассказывало, что медработники обратились к Владимиру Путину с жалобой, что объемы их работы и заработной платы не соответствуют друг другу. После этого с врачами встретились министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень и губернатор Дмитрий Махонин.

В ситуацию с выплатами денег врачам службы скорой помощи Кудымкара (Пермский край) вмешалась прокуратура. Медикам, которые ранее жаловались президенту РФ Владимиру Путину, пересчитали стимулирующие выплаты, а главврачу внесли представление. «По итогам проверки прокурором главному врачу внесено представление. Опротестованы локальные нормативные акты больницы. Работникам произведен перерасчет стимулирующих выплат, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отметили, что в локальных актах больницы «имелись существенные нарушения» — руководство установило двойную систему расчета стимулирующих выплат в зависимости от объемов выполненной работы. Ранее URA.RU рассказывало, что медработники обратились к Владимиру Путину с жалобой, что объемы их работы и заработной платы не соответствуют друг другу. После этого с врачами встретились министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень и губернатор Дмитрий Махонин.