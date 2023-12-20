20 декабря 2023

Пермские врачи, которые жаловались Путину, добились перерасчета выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, пост медсестры, медсестра, приемный покой, пост, коридор больницы, картотека, врач, больница, мед работник
Стимулирующие медикам будут платить по закону (архивное фото) Фото:

В ситуацию с выплатами денег врачам службы скорой помощи Кудымкара (Пермский край) вмешалась прокуратура. Медикам, которые ранее жаловались президенту РФ Владимиру Путину, пересчитали стимулирующие выплаты, а главврачу внесли представление.

«По итогам проверки прокурором главному врачу внесено представление. Опротестованы локальные нормативные акты больницы. Работникам произведен перерасчет стимулирующих выплат, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отметили, что в локальных актах больницы «имелись существенные нарушения» — руководство установило двойную систему расчета стимулирующих выплат в зависимости от объемов выполненной работы.

Ранее URA.RU рассказывало, что медработники обратились к Владимиру Путину с жалобой, что объемы их работы и заработной платы не соответствуют друг другу. После этого с врачами встретились министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень и губернатор Дмитрий Махонин.

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В ситуацию с выплатами денег врачам службы скорой помощи Кудымкара (Пермский край) вмешалась прокуратура. Медикам, которые ранее жаловались президенту РФ Владимиру Путину, пересчитали стимулирующие выплаты, а главврачу внесли представление. «По итогам проверки прокурором главному врачу внесено представление. Опротестованы локальные нормативные акты больницы. Работникам произведен перерасчет стимулирующих выплат, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В ведомстве отметили, что в локальных актах больницы «имелись существенные нарушения» — руководство установило двойную систему расчета стимулирующих выплат в зависимости от объемов выполненной работы. Ранее URA.RU рассказывало, что медработники обратились к Владимиру Путину с жалобой, что объемы их работы и заработной платы не соответствуют друг другу. После этого с врачами встретились министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень и губернатор Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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