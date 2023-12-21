Путин присвоил почетное звание нефтянику из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подписал указ о награждении 21 декабря 2023 года Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» руководителю компании «Экотон» из ХМАО. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«Почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ присвоено Мельнику Ярославу Петровичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью „ЭКОТОН“, ХМАО-Югра», — сообщается в документе на портале правовой информации. Звание присвоено за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области нефтяной и газовой промышленности. Указ подписан 21 декабря 2023 года.

В ноябре 2023 года Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени еще одного сотрудника компании «Экотон». Бурильщик Альберт Шарипов был удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» руководителю компании «Экотон» из ХМАО. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. «Почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ присвоено Мельнику Ярославу Петровичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью „ЭКОТОН“, ХМАО-Югра», — сообщается в документе на портале правовой информации. Звание присвоено за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области нефтяной и газовой промышленности. Указ подписан 21 декабря 2023 года. В ноябре 2023 года Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени еще одного сотрудника компании «Экотон». Бурильщик Альберт Шарипов был удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...