Путин присвоил почетное звание нефтянику из ХМАО

21 декабря 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о награждении 21 декабря 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» руководителю компании «Экотон» из ХМАО. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. «Почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ присвоено Мельнику Ярославу Петровичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью „ЭКОТОН“, ХМАО-Югра», — сообщается в документе на портале правовой информации. Звание присвоено за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области нефтяной и газовой промышленности. Указ подписан 21 декабря 2023 года. В ноябре 2023 года Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени еще одного сотрудника компании «Экотон». Бурильщик Альберт Шарипов был удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» руководителю компании «Экотон» из ХМАО. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. «Почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ присвоено Мельнику Ярославу Петровичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью „ЭКОТОН“, ХМАО-Югра», — сообщается в документе на портале правовой информации. Звание присвоено за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области нефтяной и газовой промышленности. Указ подписан 21 декабря 2023 года. В ноябре 2023 года Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени еще одного сотрудника компании «Экотон». Бурильщик Альберт Шарипов был удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.