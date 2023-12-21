Пермское УФАС начало проверку «Лукойла» из-за высоких цен на бензин

22 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

За прошедшую неделю в регионе резко выросли цены на все виды топлива Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Антимонопольная служба в Пермском крае начала проверку из-за повышения цен на бензин в регионе. Рост стоимости топлива был зафиксирован на заправках, принадлежащих «Лукойлу». Об этом УФАС сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Управлением за период с 30.09.2023 по 16.12.2023 на сетях АЗС, принадлежащих группе лиц ПАО „ЛУКОЙЛ“, расположенных в Пермском крае, было зафиксировано повышение цен на нефтепродукты. По факту двух последних повышений на АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“, занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке Пермского края с долей более 70%, Управление проводит проверку обоснованности повышения цен», — говорится в группе. Служба направила в компанию запрос пояснения и документов, чтобы установить почему было повышение цен. Если в действиях «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» заметят признаки повышения монопольно высокой цены, тогда будет решаться вопрос о возбуждении дела о нарушении закона и принятии мер. Предоставить все необходимое компания должна до 22 декабря 2023 года. За прошедшую неделю в Пермском крае резко выросли цены на все виды топлива в Пермском крае. Согласно данным Росстата, стоимость АИ-98, дизельного топлива, АИ-92 и АИ-95 за литр увеличилась на 65, 30, 12 и 12 копеек, соответственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антимонопольная служба в Пермском крае начала проверку из-за повышения цен на бензин в регионе. Рост стоимости топлива был зафиксирован на заправках, принадлежащих «Лукойлу». Об этом УФАС сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Управлением за период с 30.09.2023 по 16.12.2023 на сетях АЗС, принадлежащих группе лиц ПАО „ЛУКОЙЛ“, расположенных в Пермском крае, было зафиксировано повышение цен на нефтепродукты. По факту двух последних повышений на АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“, занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке Пермского края с долей более 70%, Управление проводит проверку обоснованности повышения цен», — говорится в группе. Служба направила в компанию запрос пояснения и документов, чтобы установить почему было повышение цен. Если в действиях «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» заметят признаки повышения монопольно высокой цены, тогда будет решаться вопрос о возбуждении дела о нарушении закона и принятии мер. Предоставить все необходимое компания должна до 22 декабря 2023 года. За прошедшую неделю в Пермском крае резко выросли цены на все виды топлива в Пермском крае. Согласно данным Росстата, стоимость АИ-98, дизельного топлива, АИ-92 и АИ-95 за литр увеличилась на 65, 30, 12 и 12 копеек, соответственно.