Путин ввел запрет на учреждение НКО нежелательным лицам

25 декабря 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон, согласно которому представители перечня нежелательных лиц не смогут быть учредителем НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Те лица, кто включен в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, не могут быть членом или учредителем некоммерческой организации (НКО). Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. «Запрет быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, включенному в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в документе. Отмечается, что и учредители религиозных организаций не смогут свободно выйти из их состава. Это может привести к расколу или уничтожению религиозных организаций. Кроме того, согласно закону, если в автономной НКО остался один учредитель, который потерял связь с организацией, то можно подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ. Это может сделать в течение трех месяцев одно из лиц, входящих в состав управления. При этом данное лицо станет учредителем. В случае, если заявление не будет подано в указанный срок, то организация ликвидируется. Ранее министерство юстиции России внесло польский «Гражданский совет» (Civil Council) в перечень нежелательных организаций. Она занималась привлечением россиян по вступлению в состав ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Те лица, кто включен в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, не могут быть членом или учредителем некоммерческой организации (НКО). Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. «Запрет быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицу, включенному в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в документе. Отмечается, что и учредители религиозных организаций не смогут свободно выйти из их состава. Это может привести к расколу или уничтожению религиозных организаций. Кроме того, согласно закону, если в автономной НКО остался один учредитель, который потерял связь с организацией, то можно подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ. Это может сделать в течение трех месяцев одно из лиц, входящих в состав управления. При этом данное лицо станет учредителем. В случае, если заявление не будет подано в указанный срок, то организация ликвидируется. Ранее министерство юстиции России внесло польский «Гражданский совет» (Civil Council) в перечень нежелательных организаций. Она занималась привлечением россиян по вступлению в состав ВСУ.