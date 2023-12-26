26 декабря 2023

В банке Екатеринбурга раскрыли подробности стрельбы

После нападения на «Россельхозбанк» в Екатеринбурге проверяют ранее судимых
© Служба новостей «URA.RU»
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Грабитель угрожал сотруднице обрезом, но женщина оказалась не робкого десятка (архивное фото) Фото:

На причастность к несостоявшемуся ограблению «Россельхозбанка» в Екатеринбурге отрабатывают ранее судимых лиц. Эти и другие подробности URA.RU сообщили представители организации.

«26 декабря была совершена попытка вооруженного ограбления отделения РСХБ на улице Чайковского. Сотрудники банка действовали четко по инструкции, нажав тревожную кнопку и вызвав отряд охранного предприятия. Правонарушитель был вынужден скрыться. На место происшествия также прибыла усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД», — рассказали в банке.

Представители подчеркнули, что ни сотрудники, ни клиенты не пострадали. В настоящее время банк работает в штатном режиме и обслуживает людей. «В настоящее время полиция анализирует съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывает на причастность ранее судимых лиц», — добавили в «Россельхозбанке».

Как сообщало агентство, грабитель зашел в банк с обрезом ружья. Его лицо было обмотано шарфом, на голову был накинут капюшон. Мужчина потребовал от кассира деньги, но сотрудница не растерялась и нажала тревожную кнопку. От досады незнакомец дважды выстрелил в потолок, а потом убежал. Сейчас ведется поиск неудачливого преступника.

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На причастность к несостоявшемуся ограблению «Россельхозбанка» в Екатеринбурге отрабатывают ранее судимых лиц. Эти и другие подробности URA.RU сообщили представители организации. «26 декабря была совершена попытка вооруженного ограбления отделения РСХБ на улице Чайковского. Сотрудники банка действовали четко по инструкции, нажав тревожную кнопку и вызвав отряд охранного предприятия. Правонарушитель был вынужден скрыться. На место происшествия также прибыла усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД», — рассказали в банке. Представители подчеркнули, что ни сотрудники, ни клиенты не пострадали. В настоящее время банк работает в штатном режиме и обслуживает людей. «В настоящее время полиция анализирует съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывает на причастность ранее судимых лиц», — добавили в «Россельхозбанке». Как сообщало агентство, грабитель зашел в банк с обрезом ружья. Его лицо было обмотано шарфом, на голову был накинут капюшон. Мужчина потребовал от кассира деньги, но сотрудница не растерялась и нажала тревожную кнопку. От досады незнакомец дважды выстрелил в потолок, а потом убежал. Сейчас ведется поиск неудачливого преступника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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