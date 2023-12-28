28 декабря 2023

США перебросили в Арктику 100 истребителей после желания расширить территорию

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
Переброска американцами истребителей усилит напряженность между РФ и США Фото:

Власти США осуществили переброску 100 истребителей F-22 и F-35 на Аляску, желая расширить свое влияние в арктическом регионе. Об этом сообщили обозреватели американского издания.

«Заявив претензии на Арктику через свой самый северный штат Аляска, США расширяют свою военную деятельность в регионе. Одним из наиболее заметных признаков того, что региону уделяется приоритетное внимание, стала переброска более 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску», — сообщается в статье Military Watch Magazine.

Своими действиями Вашингтон пытается конкурировать с Россией, серьезная группировка войск которой также присутствует в арктическом регионе. По мнению издания, данные действия усилят напряженность между РФ и США.

Госдепартамент США ранее объявил о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, передает RT. Американцы хотят получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей, а также на данной территории находятся месторождения нефти и газа. На этот же шельф претендует Россия и Канада.

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Власти США осуществили переброску 100 истребителей F-22 и F-35 на Аляску, желая расширить свое влияние в арктическом регионе. Об этом сообщили обозреватели американского издания. «Заявив претензии на Арктику через свой самый северный штат Аляска, США расширяют свою военную деятельность в регионе. Одним из наиболее заметных признаков того, что региону уделяется приоритетное внимание, стала переброска более 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску», — сообщается в статье Military Watch Magazine. Своими действиями Вашингтон пытается конкурировать с Россией, серьезная группировка войск которой также присутствует в арктическом регионе. По мнению издания, данные действия усилят напряженность между РФ и США. Госдепартамент США ранее объявил о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, передает RT. Американцы хотят получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей, а также на данной территории находятся месторождения нефти и газа. На этот же шельф претендует Россия и Канада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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