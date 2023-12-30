В Томской области взорвался газ, после чего начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. В результате пострадала женщина.
«В подземном погребе произошла разгерметизация баллона с пропаном. Газовоздушная смесь мгновенно воспламенилась, когда вниз спустилась женщина и зажгла спичку», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в результате пострадала женщина: она получила ожоги и была госпитализирована.
Из здания эвакуировались 12 человек. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС на площади 36 квадратных метров, заключили в сообщении.
фото: telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official
фото: telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official
фото: telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official
фото: telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official
В Томской области взорвался газ, после чего начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. В результате пострадала женщина. «В подземном погребе произошла разгерметизация баллона с пропаном. Газовоздушная смесь мгновенно воспламенилась, когда вниз спустилась женщина и зажгла спичку», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в результате пострадала женщина: она получила ожоги и была госпитализирована. Из здания эвакуировались 12 человек. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС на площади 36 квадратных метров, заключили в сообщении.