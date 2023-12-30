В Томской области взорвался газ, пострадала женщина. Фото

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 4. Магнитогорск, мчс
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Томской области Фото:

В Томской области взорвался газ, после чего начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. В результате пострадала женщина.

«В подземном погребе произошла разгерметизация баллона с пропаном. Газовоздушная смесь мгновенно воспламенилась, когда вниз спустилась женщина и зажгла спичку», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в результате пострадала женщина: она получила ожоги и была госпитализирована.

Из здания эвакуировались 12 человек. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС на площади 36 квадратных метров, заключили в сообщении.

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В Томской области взорвался газ, после чего начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. В результате пострадала женщина. «В подземном погребе произошла разгерметизация баллона с пропаном. Газовоздушная смесь мгновенно воспламенилась, когда вниз спустилась женщина и зажгла спичку», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в результате пострадала женщина: она получила ожоги и была госпитализирована. Из здания эвакуировались 12 человек. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС на площади 36 квадратных метров, заключили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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