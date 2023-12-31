В Миассе частично демонтируют ледовый городок

01 января 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Власти рассчитывают, что городок переделает уже новый подрядчик (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ледовый городок на главной площади Миасса (Челябинская область) частично разберут из соображений безопасности. Об этом сообщили 1 января в мэрии муниципалитета. «В целях безопасности городок на Центральной площади будет частично демонтирован. Искренне сожалеем о произошедшем», — говорится в публикации, размещенной в официальном аккаунте мэрии в соцсети. Как следует из пояснений, победителем тендера на строительство городка стал недобросовестный подрядчик, который, несмотря на контроль со стороны властей, не выполнил вовремя весь комплекс работ. Сейчас администрация города решает вопрос о заключении нового контракта. Предполагается, что в первые дни Нового года городок реконструирует другая фирма уже в соответствии с нормативами. Фото: официальная страница администрации Миасса в «ВК»

Ледовый городок на главной площади Миасса (Челябинская область) частично разберут из соображений безопасности. Об этом сообщили 1 января в мэрии муниципалитета. «В целях безопасности городок на Центральной площади будет частично демонтирован. Искренне сожалеем о произошедшем», — говорится в публикации, размещенной в официальном аккаунте мэрии в соцсети. Как следует из пояснений, победителем тендера на строительство городка стал недобросовестный подрядчик, который, несмотря на контроль со стороны властей, не выполнил вовремя весь комплекс работ. Сейчас администрация города решает вопрос о заключении нового контракта. Предполагается, что в первые дни Нового года городок реконструирует другая фирма уже в соответствии с нормативами.