31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Миассе частично демонтируют ледовый городок

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка. Челябинск, ледовый городок
Власти рассчитывают, что городок переделает уже новый подрядчик (фото из архива) Фото:

Ледовый городок на главной площади Миасса (Челябинская область) частично разберут из соображений безопасности. Об этом сообщили 1 января в мэрии муниципалитета.

«В целях безопасности городок на Центральной площади будет частично демонтирован. Искренне сожалеем о произошедшем», — говорится в публикации, размещенной в официальном аккаунте мэрии в соцсети.

Как следует из пояснений, победителем тендера на строительство городка стал недобросовестный подрядчик, который, несмотря на контроль со стороны властей, не выполнил вовремя весь комплекс работ. Сейчас администрация города решает вопрос о заключении нового контракта. Предполагается, что в первые дни Нового года городок реконструирует другая фирма уже в соответствии с нормативами.

Фото:

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Ледовый городок на главной площади Миасса (Челябинская область) частично разберут из соображений безопасности. Об этом сообщили 1 января в мэрии муниципалитета. «В целях безопасности городок на Центральной площади будет частично демонтирован. Искренне сожалеем о произошедшем», — говорится в публикации, размещенной в официальном аккаунте мэрии в соцсети. Как следует из пояснений, победителем тендера на строительство городка стал недобросовестный подрядчик, который, несмотря на контроль со стороны властей, не выполнил вовремя весь комплекс работ. Сейчас администрация города решает вопрос о заключении нового контракта. Предполагается, что в первые дни Нового года городок реконструирует другая фирма уже в соответствии с нормативами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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