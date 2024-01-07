07 января 2024

В Казахстане нашли упавший в шахту автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтеры
Автобус провалился в очистное сооружение рядом с шахтой (архивное фото) Фото:

Специалисты нашли автобус, который провалился в шахту в Казахстане. Об этом сообщил глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов.

«Результаты отработаны. Определено предполагаемое место, где находится автобус. Глубина до его верхнего края составляет приблизительно пять или семь метров», — сообщил Байханов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отметил глава мэрии, специалисты решили усилить работы по подготовке траншеи для спуска в котлован экскаватора, который доберется до автобуса. Всего в поисках задействованы 136 человек, два беспилотника, три кинологических расчета и 41 единица техники.

Автобус с тремя пассажирами и водителем 4 января провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области. Позже Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщил, что спасатели нашли тела двух человек, передает телеканал «360».

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Специалисты нашли автобус, который провалился в шахту в Казахстане. Об этом сообщил глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов. «Результаты отработаны. Определено предполагаемое место, где находится автобус. Глубина до его верхнего края составляет приблизительно пять или семь метров», — сообщил Байханов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Как отметил глава мэрии, специалисты решили усилить работы по подготовке траншеи для спуска в котлован экскаватора, который доберется до автобуса. Всего в поисках задействованы 136 человек, два беспилотника, три кинологических расчета и 41 единица техники. Автобус с тремя пассажирами и водителем 4 января провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области. Позже Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщил, что спасатели нашли тела двух человек, передает телеканал «360».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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