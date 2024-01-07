В Казахстане нашли упавший в шахту автобус

08 января 2024 в 05:52 Размер текста - 17 +

Автобус провалился в очистное сооружение рядом с шахтой (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Специалисты нашли автобус, который провалился в шахту в Казахстане. Об этом сообщил глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов. «Результаты отработаны. Определено предполагаемое место, где находится автобус. Глубина до его верхнего края составляет приблизительно пять или семь метров», — сообщил Байханов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Как отметил глава мэрии, специалисты решили усилить работы по подготовке траншеи для спуска в котлован экскаватора, который доберется до автобуса. Всего в поисках задействованы 136 человек, два беспилотника, три кинологических расчета и 41 единица техники. Автобус с тремя пассажирами и водителем 4 января провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области. Позже Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщил, что спасатели нашли тела двух человек, передает телеканал «360».

Специалисты нашли автобус, который провалился в шахту в Казахстане. Об этом сообщил глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов. «Результаты отработаны. Определено предполагаемое место, где находится автобус. Глубина до его верхнего края составляет приблизительно пять или семь метров», — сообщил Байханов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Как отметил глава мэрии, специалисты решили усилить работы по подготовке траншеи для спуска в котлован экскаватора, который доберется до автобуса. Всего в поисках задействованы 136 человек, два беспилотника, три кинологических расчета и 41 единица техники. Автобус с тремя пассажирами и водителем 4 января провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области. Позже Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщил, что спасатели нашли тела двух человек, передает телеканал «360».