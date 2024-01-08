Челябинцам советуют инвестировать деньги в коттеджи и новостройки

Коммерческая недвижимость в Челябинске окупается за 15-16, коттеджи — за 5-7 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вкладывать деньги в квартиры и коттеджи выгоднее, чем в коммерческую недвижимость. Это связано с тем, что окупаются жилые объекты по сравнению с коммерческими быстрее при сравнительно небольшой разнице в цене, рассказал URA.RU гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный.

«Рынок коммерческой недвижимости за последние полтора года существенно вырос в цене, так же как и стоимость квадратного метра в домах и новостройках. При этом есть такое понятие, как сроки окупаемости. Если говорить про коммерческую недвижимость, то сроки окупаемости тут равняются 15-16 годам, а приходим мы уже к 19-20 годам — это уже выгодная покупка», — сообщил Корытный.

В то же время, по словам Корытного, если посмотреть на частные дома, окупиться они могут за пять-семь лет. Имеются в виду коттеджи, которые сдаются в аренду.

Эксперт спрогнозировал, в 2024 году часть клиентов из сферы коммерческой недвижимости уйдет в индивидуальное жилищное строительство. Также будут люди, которые будут инвестировать сразу в три вида недвижимости, в коммерческие объекты, в квартиры в новостройках и в индивидуальные дома. Как отметил гендиректор компании «Дан Недвижимость», на сегодняшний день раскладывать средства сразу «на три корзины» — самое правильное решение.