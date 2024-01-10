Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле, утилизируют

Борт «Уральских авиалиний», аварийно севший в поле под Новосибирском, будет разобран на части и утилизирован. Решение было принято после нескольких экспертиз, пишет telergam-канал Shot.
«После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно. Пробовать взлетать с поля и затем восстанавливать лайнер не будут, его разберут на части и утилизируют», — пишет Shot.
По данным telegram-канала, лайнер вывезут с поля в село Убинское (Новосибирская область). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается.
Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту было 159 человек. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля. По другой версии, борт могут разобрать на запчасти. Вся информация об инциденте на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.
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