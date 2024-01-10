10 января 2024

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле, утилизируют

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет авиакомпании разберут на части (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Борт «Уральских авиалиний», аварийно севший в поле под Новосибирском, будет разобран на части и утилизирован. Решение было принято после нескольких экспертиз, пишет telergam-канал Shot.

«После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно. Пробовать взлетать с поля и затем восстанавливать лайнер не будут, его разберут на части и утилизируют», — пишет Shot.

По данным telegram-канала, лайнер вывезут с поля в село Убинское (Новосибирская область). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается.

Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту было 159 человек. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля. По другой версии, борт могут разобрать на запчасти. Вся информация об инциденте на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.

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Борт «Уральских авиалиний», аварийно севший в поле под Новосибирском, будет разобран на части и утилизирован. Решение было принято после нескольких экспертиз, пишет telergam-канал Shot. «После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно. Пробовать взлетать с поля и затем восстанавливать лайнер не будут, его разберут на части и утилизируют», — пишет Shot. По данным telegram-канала, лайнер вывезут с поля в село Убинское (Новосибирская область). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается. Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту было 159 человек. По дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные предположения. Согласно одному из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля. По другой версии, борт могут разобрать на запчасти. Вся информация об инциденте на пшеничном поле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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