В ХМАО устранили масштабную коммунальную аварию

11 января 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

В Березово устранили последствия коммунальной аварии и восстановили отопление в жилых домах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березово (ХМАО) восстановили подачу отопления после коммунальной аварии на теплосетях. В результате ЧП около десяти жилых домов остались без тепла в двадцатиградусный мороз. О результатах работы по восстановлению температурного режима URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Березовского района. «На данный момент отопление в Березово восстановлено, однако работы продолжаются. Сейчас проходит наладка температурного режима в жилых домах. Разморозки района избежать удалось, но потребовалось время, чтобы найти завоздушенный участок сетей», — пояснили в пресс-службе. Возраст теплосетей и причину завоздушенности в мэрии района затруднились уточнить. Один из корпусов городской больницы, где проводили прием профильные специалисты, также остался без отопления. Работников учреждения временно перевели в основной корпус. На данный момент в медучреждении подача тепла восстановлена. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березово из-за аварии на сетях в 25-градусный мороз без тепла остались жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Директор департамента строительства Матвей Каров с подчиненными вылетел в поселок, чтобы проконтролировать устранение коммунальной аварии.

В Березово (ХМАО) восстановили подачу отопления после коммунальной аварии на теплосетях. В результате ЧП около десяти жилых домов остались без тепла в двадцатиградусный мороз. О результатах работы по восстановлению температурного режима URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Березовского района. «На данный момент отопление в Березово восстановлено, однако работы продолжаются. Сейчас проходит наладка температурного режима в жилых домах. Разморозки района избежать удалось, но потребовалось время, чтобы найти завоздушенный участок сетей», — пояснили в пресс-службе. Возраст теплосетей и причину завоздушенности в мэрии района затруднились уточнить. Один из корпусов городской больницы, где проводили прием профильные специалисты, также остался без отопления. Работников учреждения временно перевели в основной корпус. На данный момент в медучреждении подача тепла восстановлена. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березово из-за аварии на сетях в 25-градусный мороз без тепла остались жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Директор департамента строительства Матвей Каров с подчиненными вылетел в поселок, чтобы проконтролировать устранение коммунальной аварии.