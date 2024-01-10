10 января 2024

В ХМАО устранили масштабную коммунальную аварию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ, коммунальная авария, водопровод. Челябинск, экскаватор, коммунальная авария, яма, водопровод, жкх, фонтан
В Березово устранили последствия коммунальной аварии и восстановили отопление в жилых домах Фото:

В Березово (ХМАО) восстановили подачу отопления после коммунальной аварии на теплосетях. В результате ЧП около десяти жилых домов остались без тепла в двадцатиградусный мороз. О результатах работы по восстановлению температурного режима URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Березовского района.

«На данный момент отопление в Березово восстановлено, однако работы продолжаются. Сейчас проходит наладка температурного режима в жилых домах. Разморозки района избежать удалось, но потребовалось время, чтобы найти завоздушенный участок сетей», — пояснили в пресс-службе. Возраст теплосетей и причину завоздушенности в мэрии района затруднились уточнить.

Один из корпусов городской больницы, где проводили прием профильные специалисты, также остался без отопления. Работников учреждения временно перевели в основной корпус. На данный момент в медучреждении подача тепла восстановлена.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березово из-за аварии на сетях в 25-градусный мороз без тепла остались жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Директор департамента строительства Матвей Каров с подчиненными вылетел в поселок, чтобы проконтролировать устранение коммунальной аварии.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березово (ХМАО) восстановили подачу отопления после коммунальной аварии на теплосетях. В результате ЧП около десяти жилых домов остались без тепла в двадцатиградусный мороз. О результатах работы по восстановлению температурного режима URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Березовского района. «На данный момент отопление в Березово восстановлено, однако работы продолжаются. Сейчас проходит наладка температурного режима в жилых домах. Разморозки района избежать удалось, но потребовалось время, чтобы найти завоздушенный участок сетей», — пояснили в пресс-службе. Возраст теплосетей и причину завоздушенности в мэрии района затруднились уточнить. Один из корпусов городской больницы, где проводили прием профильные специалисты, также остался без отопления. Работников учреждения временно перевели в основной корпус. На данный момент в медучреждении подача тепла восстановлена. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березово из-за аварии на сетях в 25-градусный мороз без тепла остались жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Директор департамента строительства Матвей Каров с подчиненными вылетел в поселок, чтобы проконтролировать устранение коммунальной аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...