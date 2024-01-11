11 января 2024

Более 1000 организаций поддержали иск ЮАР о геноциде против Израиля

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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
ЮАР подала заявление о начале разбирательства по обвинениям Израиля в геноциде Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Более 1000 политических партий и различных организаций по всему миру призвали другие страны поддержать Южную Африку, которая обвиняет Израиль в геноциде. Об этом заявили в турецком издание Anadolu.

«Теперь мы призываем другие страны подкрепить эту резко сформулированную и аргументированную жалобу, немедленно подав заявление о вмешательстве в Международный суд, также называемый Всемирным судом», — говорится в заявлении. В документе выражается серьезная обеспокоенность геноцидными действиями Израиля, военными преступлениями и преступлениями против человечности в секторе Газа.

ЮАР подала заявление в Международный суд ООН о начале разбирательства по обвинениям Израиля в геноциде за его войну против палестинского движения ХАМАС. Тогда более 800 организаций гражданского общества и власти ряда стран поддержали документ, передает «Царьград». В документе указано, что «действия и бездействие Израиля носят геноцидальный характер, поскольку они совершаются с необходимым конкретным намерением уничтожить палестинцев в Газе». После этого в суде ООН, который проходит в Гааге, началось рассмотрение иска.

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Более 1000 политических партий и различных организаций по всему миру призвали другие страны поддержать Южную Африку, которая обвиняет Израиль в геноциде. Об этом заявили в турецком издание Anadolu. «Теперь мы призываем другие страны подкрепить эту резко сформулированную и аргументированную жалобу, немедленно подав заявление о вмешательстве в Международный суд, также называемый Всемирным судом», — говорится в заявлении. В документе выражается серьезная обеспокоенность геноцидными действиями Израиля, военными преступлениями и преступлениями против человечности в секторе Газа. ЮАР подала заявление в Международный суд ООН о начале разбирательства по обвинениям Израиля в геноциде за его войну против палестинского движения ХАМАС. Тогда более 800 организаций гражданского общества и власти ряда стран поддержали документ, передает «Царьград». В документе указано, что «действия и бездействие Израиля носят геноцидальный характер, поскольку они совершаются с необходимым конкретным намерением уничтожить палестинцев в Газе». После этого в суде ООН, который проходит в Гааге, началось рассмотрение иска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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