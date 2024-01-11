Челябинцы стали чаще обращаться для уборки квартиры к специалистам

«Авито»: челябинцы стали нанимать клининг для уборки квартир в два раза чаще

12 января 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще обращаться за уборкой квартир к специалистам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинска в 2024 году после праздников стали чаще обращаться к специалистам для уборки квартиры, чем это было в 2023 году. По данным пресс-службы платформы «Авито Услуги», прирост составил 114%. «Челябинцы после праздников массово обратились к клинерам. Интерес к услугам специалистов по уборке в первые 10 дней января вырос на 114% по сравнению с прошлым годом», — отметили на платформе. Полный комплекс услуг по посленовогодней уборке для стандартной двухкомнатной квартиры обойдется в среднем от четырех тысяч рублей. В цену обычно входят генуборка, чистка ковра и мебели. При этом стоимость клининговых услуг начинается от 500 рублей за простую уборку комнаты и от 1,5 тысячи — за очистку кухни. За эти деньги специалисты приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру от остатков конфетти, оставленных по всем комнатам детьми фантиков конфет, осколков елочных игрушек, осыпавшихся с лапника иголок и даже недомытой грязной посуды. Такие комплексные услуги в Челябинске стали искать в текущем году на 26% чаще прошлогодних запросов. В то же время спрос на очистку мягкой мебели увеличился на 8%. Клинеры убирают диваны, кресла и матрасы от следов новогодних салатов, растаявшего шоколада и других следов праздничных застолий. Работают со специальными пылесосами и щадящими гипоаллергенными средствами. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия в Челябинске начинается от 250 рублей за квадратный метр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска в 2024 году после праздников стали чаще обращаться к специалистам для уборки квартиры, чем это было в 2023 году. По данным пресс-службы платформы «Авито Услуги», прирост составил 114%. «Челябинцы после праздников массово обратились к клинерам. Интерес к услугам специалистов по уборке в первые 10 дней января вырос на 114% по сравнению с прошлым годом», — отметили на платформе. Полный комплекс услуг по посленовогодней уборке для стандартной двухкомнатной квартиры обойдется в среднем от четырех тысяч рублей. В цену обычно входят генуборка, чистка ковра и мебели. При этом стоимость клининговых услуг начинается от 500 рублей за простую уборку комнаты и от 1,5 тысячи — за очистку кухни. За эти деньги специалисты приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру от остатков конфетти, оставленных по всем комнатам детьми фантиков конфет, осколков елочных игрушек, осыпавшихся с лапника иголок и даже недомытой грязной посуды. Такие комплексные услуги в Челябинске стали искать в текущем году на 26% чаще прошлогодних запросов. В то же время спрос на очистку мягкой мебели увеличился на 8%. Клинеры убирают диваны, кресла и матрасы от следов новогодних салатов, растаявшего шоколада и других следов праздничных застолий. Работают со специальными пылесосами и щадящими гипоаллергенными средствами. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия в Челябинске начинается от 250 рублей за квадратный метр.