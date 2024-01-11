11 января 2024

Челябинцы стали чаще обращаться для уборки квартиры к специалистам

«Авито»: челябинцы стали нанимать клининг для уборки квартир в два раза чаще
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Пылесос. Тюмень, уборка, пылесос, клининг, уборка в доме
Челябинцы стали чаще обращаться за уборкой квартир к специалистам Фото:

Жители Челябинска в 2024 году после праздников стали чаще обращаться к специалистам для уборки квартиры, чем это было в 2023 году. По данным пресс-службы платформы «Авито Услуги», прирост составил 114%.

«Челябинцы после праздников массово обратились к клинерам. Интерес к услугам специалистов по уборке в первые 10 дней января вырос на 114% по сравнению с прошлым годом», — отметили на платформе.

Полный комплекс услуг по посленовогодней уборке для стандартной двухкомнатной квартиры обойдется в среднем от четырех тысяч рублей. В цену обычно входят генуборка, чистка ковра и мебели. При этом стоимость клининговых услуг начинается от 500 рублей за простую уборку комнаты и от 1,5 тысячи — за очистку кухни. За эти деньги специалисты приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру от остатков конфетти, оставленных по всем комнатам детьми фантиков конфет, осколков елочных игрушек, осыпавшихся с лапника иголок и даже недомытой грязной посуды. Такие комплексные услуги в Челябинске стали искать в текущем году на 26% чаще прошлогодних запросов.

В то же время спрос на очистку мягкой мебели увеличился на 8%. Клинеры убирают диваны, кресла и матрасы от следов новогодних салатов, растаявшего шоколада и других следов праздничных застолий. Работают со специальными пылесосами и щадящими гипоаллергенными средствами. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия в Челябинске начинается от 250 рублей за квадратный метр.

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Жители Челябинска в 2024 году после праздников стали чаще обращаться к специалистам для уборки квартиры, чем это было в 2023 году. По данным пресс-службы платформы «Авито Услуги», прирост составил 114%. «Челябинцы после праздников массово обратились к клинерам. Интерес к услугам специалистов по уборке в первые 10 дней января вырос на 114% по сравнению с прошлым годом», — отметили на платформе. Полный комплекс услуг по посленовогодней уборке для стандартной двухкомнатной квартиры обойдется в среднем от четырех тысяч рублей. В цену обычно входят генуборка, чистка ковра и мебели. При этом стоимость клининговых услуг начинается от 500 рублей за простую уборку комнаты и от 1,5 тысячи — за очистку кухни. За эти деньги специалисты приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру от остатков конфетти, оставленных по всем комнатам детьми фантиков конфет, осколков елочных игрушек, осыпавшихся с лапника иголок и даже недомытой грязной посуды. Такие комплексные услуги в Челябинске стали искать в текущем году на 26% чаще прошлогодних запросов. В то же время спрос на очистку мягкой мебели увеличился на 8%. Клинеры убирают диваны, кресла и матрасы от следов новогодних салатов, растаявшего шоколада и других следов праздничных застолий. Работают со специальными пылесосами и щадящими гипоаллергенными средствами. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия в Челябинске начинается от 250 рублей за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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