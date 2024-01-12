Baza: школьница ради хайпа пообещала расстрелять одноклассников

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, класс, учеба, школа, ученица, школьница
Школьница (фото из архива) из Москвы создала канал и пообещала расправиться с одноклассниками Фото:

Московская школьница ради популярности создала telegram-канал, где пообещала «расстрелять свой класс». Об этом стало известно после того, как канал обнаружили сотрудники школы.

«Десятиклассница из школы в Ново-Переделкино завела telegram-канал в апреле 2023, чтобы повысить к себе внимание (так она позже расскажет следователям — прим. URA.RU). Спустя полгода школьница опубликовала пост с угрозой теракта — она пригрозила взять пистолет и расстрелять одноклассников», — передает telegram-канал Baza.

Публикацию сначала заметила мама девочки. Она попыталась поговорить с девочкой и заставила ее удалить видео. Однако в январе скриншот с видео заметили в школе девушки. Сотрудники учреждения вызвали полицию. Девочку и маму вызвали на профилактическую беседу, где Даша призналась, что она это устроила ради популярности.

Ранее старшеклассника в Подмосковье задержали при подготовке теракта. Силовики задержали подростка, когда тот пытался купить оружие. В отношении мальчика возбуждено два уголовных дела по факту покушения на убийство двух и более человек, а также подготовки террористического акта. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Московская школьница ради популярности создала telegram-канал, где пообещала «расстрелять свой класс». Об этом стало известно после того, как канал обнаружили сотрудники школы. «Десятиклассница из школы в Ново-Переделкино завела telegram-канал в апреле 2023, чтобы повысить к себе внимание (так она позже расскажет следователям — прим. URA.RU). Спустя полгода школьница опубликовала пост с угрозой теракта — она пригрозила взять пистолет и расстрелять одноклассников», — передает telegram-канал Baza. Публикацию сначала заметила мама девочки. Она попыталась поговорить с девочкой и заставила ее удалить видео. Однако в январе скриншот с видео заметили в школе девушки. Сотрудники учреждения вызвали полицию. Девочку и маму вызвали на профилактическую беседу, где Даша призналась, что она это устроила ради популярности. Ранее старшеклассника в Подмосковье задержали при подготовке теракта. Силовики задержали подростка, когда тот пытался купить оружие. В отношении мальчика возбуждено два уголовных дела по факту покушения на убийство двух и более человек, а также подготовки террористического акта. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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