Из Челябинска за пределы страны выдворят 37 мигрантов. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, проверка документов, нелегалы, мигранты
Мигрантов выдворяют за нарушения порядка пребывания на территории РФ Фото:

За три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» судами Челябинской области принято тридцать семь решений об административном выдворении. Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.

«Только за три дня проведения мероприятия „Нелегальный мигрант“ судебными органами региона принято тридцать семь решений об административном выдворении, в том числе двадцать одно принудительно. Совместно с судебными приставами уже исполнено двадцать два решения. Кроме этого, в центре временного содержания восемьдесят один мигрант ожидает вступления в законную силу решений судов о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение в страну гражданской принадлежности», — сообщили в пресс-службе главка.

Среди выдворяемых — не только жители соседних стран, но и граждане дальнего зарубежья. Так, 22-летний гражданин такой страны будет выдворен из России за несвоевременную уплату штрафа. Иностранец уклонялся от выезда из Российской Федерации в течение 15 дней после лишения статуса временно проживающего лица. После этого Тракторозаводским райсудом Челябинска в отношении иностранца принято решение о принудительном выдворении с территории РФ.

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За три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» судами Челябинской области принято тридцать семь решений об административном выдворении. Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе главка МВД по региону. «Только за три дня проведения мероприятия „Нелегальный мигрант“ судебными органами региона принято тридцать семь решений об административном выдворении, в том числе двадцать одно принудительно. Совместно с судебными приставами уже исполнено двадцать два решения. Кроме этого, в центре временного содержания восемьдесят один мигрант ожидает вступления в законную силу решений судов о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение в страну гражданской принадлежности», — сообщили в пресс-службе главка. Среди выдворяемых — не только жители соседних стран, но и граждане дальнего зарубежья. Так, 22-летний гражданин такой страны будет выдворен из России за несвоевременную уплату штрафа. Иностранец уклонялся от выезда из Российской Федерации в течение 15 дней после лишения статуса временно проживающего лица. После этого Тракторозаводским райсудом Челябинска в отношении иностранца принято решение о принудительном выдворении с территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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