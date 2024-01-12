Компания заступилась за руководство, напавшее на свердловчанку из-за снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, сугроб, снег, зима
Причиной конфликта стали огромные снежные сугробы Фото:

Сотрудники «СибирьЭкоСтрой» заступили за руководителей предприятия, которых обвиняют в том, что они напали на жительницу Североуральска (Свердловская область) из-за неубранного снега. Открытое письмо в поддержку начальников они предоставили URA.RU.

«Мы, сотрудники „СибирьЭкоСтрой“, не можем оставаться в стороне, когда происходит такая несправедливость, считаем, что Зекераев Нажмудин Селимханович и Зекераев Селимхан Балабекович (директор и его сын — прим URA.RU) незаслуженно обвиняются общественностью. Мы, находясь на протяжении многих лет в отношениях работодатель-работник, можем с уверенностью сказать, что эти люди ни разу никого не оскорбили, а тем более не применили физическую силу», — утверждают работники.

Они отмечают, что Зекераевы всегда помогали подчиненным и ни разу в компании не было конфликтов. Также они имеют много почетных грамот и благодарностей за оказание благотворительной помощи дошкольным и школьным учреждениям, сиротам и церкви, стабильно отправляют в зону СВО помощь бойцам. «Считаем их безупречными и порядочными людьми и просим принять во внимание наше коллективное мнение, надеемся на справедливость и здравый смысл», — говорится в письме.

Жительница Североуральска Татьяна Черная заявила, что поставила на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям. Позже ее избили. Информацию о нападении на нее подтвердили в МВД, к делу подключился Следственный комитет, отчет о ходе дела запросил глава СКР Александр Бастрыкин. Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал разобраться в истории свердловчанки. Сам Зекераев не подтвердил информацию об избиении.

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Сотрудники «СибирьЭкоСтрой» заступили за руководителей предприятия, которых обвиняют в том, что они напали на жительницу Североуральска (Свердловская область) из-за неубранного снега. Открытое письмо в поддержку начальников они предоставили URA.RU. «Мы, сотрудники „СибирьЭкоСтрой“, не можем оставаться в стороне, когда происходит такая несправедливость, считаем, что Зекераев Нажмудин Селимханович и Зекераев Селимхан Балабекович (директор и его сын — прим URA.RU) незаслуженно обвиняются общественностью. Мы, находясь на протяжении многих лет в отношениях работодатель-работник, можем с уверенностью сказать, что эти люди ни разу никого не оскорбили, а тем более не применили физическую силу», — утверждают работники. Они отмечают, что Зекераевы всегда помогали подчиненным и ни разу в компании не было конфликтов. Также они имеют много почетных грамот и благодарностей за оказание благотворительной помощи дошкольным и школьным учреждениям, сиротам и церкви, стабильно отправляют в зону СВО помощь бойцам. «Считаем их безупречными и порядочными людьми и просим принять во внимание наше коллективное мнение, надеемся на справедливость и здравый смысл», — говорится в письме. Жительница Североуральска Татьяна Черная заявила, что поставила на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям. Позже ее избили. Информацию о нападении на нее подтвердили в МВД, к делу подключился Следственный комитет, отчет о ходе дела запросил глава СКР Александр Бастрыкин. Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал разобраться в истории свердловчанки. Сам Зекераев не подтвердил информацию об избиении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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