СК завел дело из-за избиения свердловчанки после жалобы на уборку снега

08 января 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела Фото: Следственный комитет РФ После причинения травм жительнице Североуральска (Свердловская область) в связи с ее жалобами на некачественную уборку снега было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По факту нанесения женщине телесных повреждений следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области». В ведомстве добавили, что расследование этого дела взято на контроль. Также инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о результатах расследования этого уголовного дела. Жительница Североуральска Татьяна Черная поставила на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям. Позже она рассказала, что после этого ее избили. Информацию о нападении на нее подтвердили в МВД.

После причинения травм жительнице Североуральска (Свердловская область) в связи с ее жалобами на некачественную уборку снега было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По факту нанесения женщине телесных повреждений следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области». В ведомстве добавили, что расследование этого дела взято на контроль. Также инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о результатах расследования этого уголовного дела. Жительница Североуральска Татьяна Черная поставила на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям. Позже она рассказала, что после этого ее избили. Информацию о нападении на нее подтвердили в МВД.