СК завел дело из-за избиения свердловчанки после жалобы на уборку снега

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела Фото:

После причинения травм жительнице Североуральска (Свердловская область) в связи с ее жалобами на некачественную уборку снега было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По факту нанесения женщине телесных повреждений следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области». В ведомстве добавили, что расследование этого дела взято на контроль.

Также инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о результатах расследования этого уголовного дела.

Жительница Североуральска Татьяна Черная поставила на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям. Позже она рассказала, что после этого ее избили. Информацию о нападении на нее подтвердили в МВД.

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После причинения травм жительнице Североуральска (Свердловская область) в связи с ее жалобами на некачественную уборку снега было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По факту нанесения женщине телесных повреждений следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области». В ведомстве добавили, что расследование этого дела взято на контроль. Также инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о результатах расследования этого уголовного дела. Жительница Североуральска Татьяна Черная поставила на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям. Позже она рассказала, что после этого ее избили. Информацию о нападении на нее подтвердили в МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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