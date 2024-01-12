12 января 2024

ГИБДД ограничила движение на дорогах в районе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Областные трассы. Екатеринбург, трасса, тюменский тракт, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД организуют колонны автомобилей для передвижения по трассе Фото:

В Сургутском районе ХМАО на автодорогах введено временное ограничения движения для транспортных средств. По информации районной Госавтоинспекции мера будет действовать до приведения дорожного полотна в надлежащее состояние.

«В Сургутском районе на автодорогах вводятся временные ограничения по передвижению транспорта. Ограничения будут сохранятся до момента приведения дорожного полотна в нормативное состояние», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ДПС формируют колонны для передвижения автомобилей по трассе. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

Накануне 12 января в Сургутском районе на автодорогах образовалась наледь. На трассе Северный обход было ограничено движение для всех видом транспорта с нулевого по 22-й километр.

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В Сургутском районе ХМАО на автодорогах введено временное ограничения движения для транспортных средств. По информации районной Госавтоинспекции мера будет действовать до приведения дорожного полотна в надлежащее состояние. «В Сургутском районе на автодорогах вводятся временные ограничения по передвижению транспорта. Ограничения будут сохранятся до момента приведения дорожного полотна в нормативное состояние», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ДПС формируют колонны для передвижения автомобилей по трассе. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Накануне 12 января в Сургутском районе на автодорогах образовалась наледь. На трассе Северный обход было ограничено движение для всех видом транспорта с нулевого по 22-й километр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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