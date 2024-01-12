ГИБДД ограничила движение на дорогах в районе ХМАО

В Сургутском районе ХМАО на автодорогах введено временное ограничения движения для транспортных средств. По информации районной Госавтоинспекции мера будет действовать до приведения дорожного полотна в надлежащее состояние.
«В Сургутском районе на автодорогах вводятся временные ограничения по передвижению транспорта. Ограничения будут сохранятся до момента приведения дорожного полотна в нормативное состояние», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники ДПС формируют колонны для передвижения автомобилей по трассе. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.
Накануне 12 января в Сургутском районе на автодорогах образовалась наледь. На трассе Северный обход было ограничено движение для всех видом транспорта с нулевого по 22-й километр.
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