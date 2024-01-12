Общество Транспорт ГИБДД ограничила движение на дорогах в районе ХМАО 13 января 2024 в 17:49 Размер текста - 17 + Сотрудники ГИБДД организуют колонны автомобилей для передвижения по трассе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургутском районе ХМАО на автодорогах введено временное ограничения движения для транспортных средств. По информации районной Госавтоинспекции мера будет действовать до приведения дорожного полотна в надлежащее состояние. «В Сургутском районе на автодорогах вводятся временные ограничения по передвижению транспорта. Ограничения будут сохранятся до момента приведения дорожного полотна в нормативное состояние», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ДПС формируют колонны для передвижения автомобилей по трассе. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Накануне 12 января в Сургутском районе на автодорогах образовалась наледь. На трассе Северный обход было ограничено движение для всех видом транспорта с нулевого по 22-й километр. В Сургутском районе ХМАО на автодорогах введено временное ограничения движения для транспортных средств. По информации районной Госавтоинспекции мера будет действовать до приведения дорожного полотна в надлежащее состояние. «В Сургутском районе на автодорогах вводятся временные ограничения по передвижению транспорта. Ограничения будут сохранятся до момента приведения дорожного полотна в нормативное состояние», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ДПС формируют колонны для передвижения автомобилей по трассе. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Накануне 12 января в Сургутском районе на автодорогах образовалась наледь. На трассе Северный обход было ограничено движение для всех видом транспорта с нулевого по 22-й километр. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям