В ХМАО ввели ограничения на крупной трассе

В Сургуте перекрыто движение на автодороге Северный обход

12 января 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

На дороге ограничено движение для всех видов транспорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В окрестностях Сургута на дороге Северный обход ввели ограничения движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает управление автодорог Югры. «На автодороге Северный обход города Сургута 0-22 км введено ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщает управление автодорог Югры. В окружном ГИБДД агентству сообщили, что ограничения связаны с наледью на дороге. Северный обход — одна из крупнейших трасс региона связывающая Сургут с другими муниципалитетами. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ограничивали скорость транспорта на автодороге «Югра». Причина — плохие погодные условия.

В окрестностях Сургута на дороге Северный обход ввели ограничения движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает управление автодорог Югры. «На автодороге Северный обход города Сургута 0-22 км введено ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщает управление автодорог Югры. В окружном ГИБДД агентству сообщили, что ограничения связаны с наледью на дороге. Северный обход — одна из крупнейших трасс региона связывающая Сургут с другими муниципалитетами. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ограничивали скорость транспорта на автодороге «Югра». Причина — плохие погодные условия.