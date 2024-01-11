В ХМАО ввели ограничения на крупной трассе

На дороге ограничено движение для всех видов транспорта
В окрестностях Сургута на дороге Северный обход ввели ограничения движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает управление автодорог Югры.
«На автодороге Северный обход города Сургута 0-22 км введено ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщает управление автодорог Югры.
В окружном ГИБДД агентству сообщили, что ограничения связаны с наледью на дороге. Северный обход — одна из крупнейших трасс региона связывающая Сургут с другими муниципалитетами.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ограничивали скорость транспорта на автодороге «Югра». Причина — плохие погодные условия.
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