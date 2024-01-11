11 января 2024

В ХМАО ввели ограничения на крупной трассе

В Сургуте перекрыто движение на автодороге Северный обход
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс
На дороге ограничено движение для всех видов транспорта Фото:

В окрестностях Сургута на дороге Северный обход ввели ограничения движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает управление автодорог Югры.

«На автодороге Северный обход города Сургута 0-22 км введено ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщает управление автодорог Югры.

В окружном ГИБДД агентству сообщили, что ограничения связаны с наледью на дороге. Северный обход — одна из крупнейших трасс региона связывающая Сургут с другими муниципалитетами.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ограничивали скорость транспорта на автодороге «Югра». Причина — плохие погодные условия.

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В окрестностях Сургута на дороге Северный обход ввели ограничения движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает управление автодорог Югры. «На автодороге Северный обход города Сургута 0-22 км введено ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщает управление автодорог Югры. В окружном ГИБДД агентству сообщили, что ограничения связаны с наледью на дороге. Северный обход — одна из крупнейших трасс региона связывающая Сургут с другими муниципалитетами. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ограничивали скорость транспорта на автодороге «Югра». Причина — плохие погодные условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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