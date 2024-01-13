Массово заразившиеся гепатитом А свердловчане лежат в двух больницах

14 января 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Заболевшим оказывают помощь в стационарах больниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Краснотурьинска (Свердловская область), заразившиеся гепатитом А после посещения закусочной Giro Burger, находятся в больницах Карпинска и Североуральска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы. «Обратившиеся за медпомощью с симптомами отравления прошли лабораторную диагностику, которая показала наличие вируса гепатита А (у семи человек из восьми). Всем оказывается медицинская помощь в стационарах больниц Карпинска и Североуральска», — рассказали в горбольнице. В настоящее время у больных проходит острый период заболевания. В городских больницах им оказывают необходимое лечение. Кроме того, 54 человека, контактировавших с заболевшими, прошли вакцинацию. Информация о ЧП появилась в ночь на 13 января. Тогда представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. После инцидента местные жители посоветовали проверить еще несколько заведений города.

Жители Краснотурьинска (Свердловская область), заразившиеся гепатитом А после посещения закусочной Giro Burger, находятся в больницах Карпинска и Североуральска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы. «Обратившиеся за медпомощью с симптомами отравления прошли лабораторную диагностику, которая показала наличие вируса гепатита А (у семи человек из восьми). Всем оказывается медицинская помощь в стационарах больниц Карпинска и Североуральска», — рассказали в горбольнице. В настоящее время у больных проходит острый период заболевания. В городских больницах им оказывают необходимое лечение. Кроме того, 54 человека, контактировавших с заболевшими, прошли вакцинацию. Информация о ЧП появилась в ночь на 13 января. Тогда представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. После инцидента местные жители посоветовали проверить еще несколько заведений города.