Массово заразившиеся гепатитом А свердловчане лежат в двух больницах

Жители Краснотурьинска (Свердловская область), заразившиеся гепатитом А после посещения закусочной Giro Burger, находятся в больницах Карпинска и Североуральска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы.
«Обратившиеся за медпомощью с симптомами отравления прошли лабораторную диагностику, которая показала наличие вируса гепатита А (у семи человек из восьми). Всем оказывается медицинская помощь в стационарах больниц Карпинска и Североуральска», — рассказали в горбольнице.
В настоящее время у больных проходит острый период заболевания. В городских больницах им оказывают необходимое лечение. Кроме того, 54 человека, контактировавших с заболевшими, прошли вакцинацию.
Информация о ЧП появилась в ночь на 13 января. Тогда представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. После инцидента местные жители посоветовали проверить еще несколько заведений города.
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