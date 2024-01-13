13 января 2024

Массово заразившиеся гепатитом А свердловчане лежат в двух больницах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, медицинская сестра, санитарка
Заболевшим оказывают помощь в стационарах больниц Фото:

Жители Краснотурьинска (Свердловская область), заразившиеся гепатитом А после посещения закусочной Giro Burger, находятся в больницах Карпинска и Североуральска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы.

«Обратившиеся за медпомощью с симптомами отравления прошли лабораторную диагностику, которая показала наличие вируса гепатита А (у семи человек из восьми). Всем оказывается медицинская помощь в стационарах больниц Карпинска и Североуральска», — рассказали в горбольнице.

В настоящее время у больных проходит острый период заболевания. В городских больницах им оказывают необходимое лечение. Кроме того, 54 человека, контактировавших с заболевшими, прошли вакцинацию.

Информация о ЧП появилась в ночь на 13 января. Тогда представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. После инцидента местные жители посоветовали проверить еще несколько заведений города.

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Жители Краснотурьинска (Свердловская область), заразившиеся гепатитом А после посещения закусочной Giro Burger, находятся в больницах Карпинска и Североуральска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы. «Обратившиеся за медпомощью с симптомами отравления прошли лабораторную диагностику, которая показала наличие вируса гепатита А (у семи человек из восьми). Всем оказывается медицинская помощь в стационарах больниц Карпинска и Североуральска», — рассказали в горбольнице. В настоящее время у больных проходит острый период заболевания. В городских больницах им оказывают необходимое лечение. Кроме того, 54 человека, контактировавших с заболевшими, прошли вакцинацию. Информация о ЧП появилась в ночь на 13 января. Тогда представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили о вспышке гепатита А в Краснотурьинске. Все заболевшие посещали местную бургерную, филиалы которой надзорное ведомство уже закрыло. После инцидента местные жители посоветовали проверить еще несколько заведений города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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