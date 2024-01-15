В ЯНАО пьяный свердловчанин разгромил остановку и напал на росгвардейца. Видео

15 января 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Сотрудники Росгвардии без труда обезвредили дебошира Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира из Свердловской области, который разбил стекло на отапливаемой остановке, а после напал на одного из сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЯНАО. «В ночное время при патрулировании уличной дорожной сети в районе городского Привокзального сквера дежурный наряд Росгвардии выявил мужчину, совершающего административное правонарушение. Житель Свердловской области 1983 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, разбил остекление на остановке вблизи железнодорожного вокзала», — сообщили на официальном портале ведомства. Мужчина попытался напасть на одного из сотрудников Росгвардии. «В какой-то момент нетрезвый мужчина повел себя неадекватно и попытался напасть на одного из росгвардейцев, однако благодаря грамотным действиям стражей правопорядка агрессор был обездвижен и больше не представлял опасности для окружающих», — подчеркнули в Росгвардии ЯНАО.

В Лабытнанги (ЯНАО) росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира из Свердловской области, который разбил стекло на отапливаемой остановке, а после напал на одного из сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЯНАО. «В ночное время при патрулировании уличной дорожной сети в районе городского Привокзального сквера дежурный наряд Росгвардии выявил мужчину, совершающего административное правонарушение. Житель Свердловской области 1983 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, разбил остекление на остановке вблизи железнодорожного вокзала», — сообщили на официальном портале ведомства. Мужчина попытался напасть на одного из сотрудников Росгвардии. «В какой-то момент нетрезвый мужчина повел себя неадекватно и попытался напасть на одного из росгвардейцев, однако благодаря грамотным действиям стражей правопорядка агрессор был обездвижен и больше не представлял опасности для окружающих», — подчеркнули в Росгвардии ЯНАО.