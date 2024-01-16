16 января 2024

В Озерске лиса укусила двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, млекопитающие, лиса обыкновенная
Укусы лисы не были спровоцированы людьми Фото:

В Озерске, одном из Закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Челябинской области, лиса напала и покусала двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления №71 ФМБА России.

«Укусы не спровоцированы пострадавшими, лиса активно выходит к людям и вступает в агрессивный контакт. Один укус произошел в районе бассейна „Дельфин“, второй — по адресу проспекту Карла Маркса, 32а», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В медучреждении напомнили, что лисы являются переносчиком смертельного заболевания — вируса бешенства. Вся Челябинская область является природным очагом бешенства и относится к зоне высокой опасности заражения людей. За минувшие десять лет в области погибло от бешенства восемь человек.

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В Озерске, одном из Закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Челябинской области, лиса напала и покусала двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления №71 ФМБА России. «Укусы не спровоцированы пострадавшими, лиса активно выходит к людям и вступает в агрессивный контакт. Один укус произошел в районе бассейна „Дельфин“, второй — по адресу проспекту Карла Маркса, 32а», — уточнили в пресс-службе ведомства. В медучреждении напомнили, что лисы являются переносчиком смертельного заболевания — вируса бешенства. Вся Челябинская область является природным очагом бешенства и относится к зоне высокой опасности заражения людей. За минувшие десять лет в области погибло от бешенства восемь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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