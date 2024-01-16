В Озерске лиса укусила двух человек

В Озерске, одном из Закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Челябинской области, лиса напала и покусала двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления №71 ФМБА России.
«Укусы не спровоцированы пострадавшими, лиса активно выходит к людям и вступает в агрессивный контакт. Один укус произошел в районе бассейна „Дельфин“, второй — по адресу проспекту Карла Маркса, 32а», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В медучреждении напомнили, что лисы являются переносчиком смертельного заболевания — вируса бешенства. Вся Челябинская область является природным очагом бешенства и относится к зоне высокой опасности заражения людей. За минувшие десять лет в области погибло от бешенства восемь человек.
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