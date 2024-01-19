Спикер парламента Грузии потребовал извинений от Зеленского и Санду

19 января 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

По словам Папуашвили, Зеленский и Санду лгали, когда обвиняли страну в пытках Саакашвили Фото: Официальный сайт президента Украины Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от президента Молдавии Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского принести извинения. Это связано с тем, что оба они, по мнению грузинской стороны, лгали, когда обвиняли Грузию в пытках экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили… Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — передает «Первый канал» слова Папуашвили. Он добавил, что многие политики на Западе опозорились перед грузинским народом и самой страной. Ранее Зеленский поручил МИД Украины вызвать грузинского посла в Киев. Украинский глава был недоволен тем, в каком состоянии находится Саакашвили. Владимир Зеленский хотел выразить протест послу и призвал Грузию отдать экс-президента страны Киеву. Как утверждал глава Украины, Саакашвили находится в опасности. В свою очередь, грузинские власти обиделись на обвинения Зеленского в пытках. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал их оскорбительными. По его словам, обвинения не имеют никакой доказательной базы.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от президента Молдавии Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского принести извинения. Это связано с тем, что оба они, по мнению грузинской стороны, лгали, когда обвиняли Грузию в пытках экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили… Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — передает «Первый канал» слова Папуашвили. Он добавил, что многие политики на Западе опозорились перед грузинским народом и самой страной. Ранее Зеленский поручил МИД Украины вызвать грузинского посла в Киев. Украинский глава был недоволен тем, в каком состоянии находится Саакашвили. Владимир Зеленский хотел выразить протест послу и призвал Грузию отдать экс-президента страны Киеву. Как утверждал глава Украины, Саакашвили находится в опасности. В свою очередь, грузинские власти обиделись на обвинения Зеленского в пытках. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал их оскорбительными. По его словам, обвинения не имеют никакой доказательной базы.