Спикер парламента Грузии потребовал извинений от Зеленского и Санду

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
По словам Папуашвили, Зеленский и Санду лгали, когда обвиняли страну в пытках Саакашвили Фото:

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от президента Молдавии Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского принести извинения. Это связано с тем, что оба они, по мнению грузинской стороны, лгали, когда обвиняли Грузию в пытках экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили… Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — передает «Первый канал» слова Папуашвили. Он добавил, что многие политики на Западе опозорились перед грузинским народом и самой страной.

Ранее Зеленский поручил МИД Украины вызвать грузинского посла в Киев. Украинский глава был недоволен тем, в каком состоянии находится Саакашвили. Владимир Зеленский хотел выразить протест послу и призвал Грузию отдать экс-президента страны Киеву. Как утверждал глава Украины, Саакашвили находится в опасности. В свою очередь, грузинские власти обиделись на обвинения Зеленского в пытках. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал их оскорбительными. По его словам, обвинения не имеют никакой доказательной базы.

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от президента Молдавии Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского принести извинения. Это связано с тем, что оба они, по мнению грузинской стороны, лгали, когда обвиняли Грузию в пытках экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили… Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — передает «Первый канал» слова Папуашвили. Он добавил, что многие политики на Западе опозорились перед грузинским народом и самой страной. Ранее Зеленский поручил МИД Украины вызвать грузинского посла в Киев. Украинский глава был недоволен тем, в каком состоянии находится Саакашвили. Владимир Зеленский хотел выразить протест послу и призвал Грузию отдать экс-президента страны Киеву. Как утверждал глава Украины, Саакашвили находится в опасности. В свою очередь, грузинские власти обиделись на обвинения Зеленского в пытках. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал их оскорбительными. По его словам, обвинения не имеют никакой доказательной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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