Финляндия придумала новый шаг против России

Финляндия предприняла новую инициативу в отношении России. Министерство внутренних дел Финляндии разработало проект закона о введении лицензирования экспорта гражданских боеприпасов, с целью предотвратить их продажу в Россию.
«МВД Финляндии разработало проект закона о лицензии для экспорта гражданских боеприпасов, чтобы предотвратить их продажу в Россию», — сообщает ТАСС. Там добавили, что основная цель такого законодательства заключается в предотвращении экспорта патронных компонентов в РФ в соответствии с решением Евросоюза о санкциях. Если данный законопроект будет принят, экспорт гражданских боеприпасов потребует обязательного получения лицензии от Министерства внутренних дел.
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