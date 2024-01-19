Финляндия придумала новый шаг против России

Финляндия подготовила закон о лицензировании экспорта боеприпасов в РФ
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Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, рука, тир, патроны, стрельбище
Финляндия собирается предотвратить экспорт патронных компонентов в РФ Фото:

Финляндия предприняла новую инициативу в отношении России. Министерство внутренних дел Финляндии разработало проект закона о введении лицензирования экспорта гражданских боеприпасов, с целью предотвратить их продажу в Россию.

«МВД Финляндии разработало проект закона о лицензии для экспорта гражданских боеприпасов, чтобы предотвратить их продажу в Россию», — сообщает ТАСС. Там добавили, что основная цель такого законодательства заключается в предотвращении экспорта патронных компонентов в РФ в соответствии с решением Евросоюза о санкциях. Если данный законопроект будет принят, экспорт гражданских боеприпасов потребует обязательного получения лицензии от Министерства внутренних дел.

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Финляндия предприняла новую инициативу в отношении России. Министерство внутренних дел Финляндии разработало проект закона о введении лицензирования экспорта гражданских боеприпасов, с целью предотвратить их продажу в Россию. «МВД Финляндии разработало проект закона о лицензии для экспорта гражданских боеприпасов, чтобы предотвратить их продажу в Россию», — сообщает ТАСС. Там добавили, что основная цель такого законодательства заключается в предотвращении экспорта патронных компонентов в РФ в соответствии с решением Евросоюза о санкциях. Если данный законопроект будет принят, экспорт гражданских боеприпасов потребует обязательного получения лицензии от Министерства внутренних дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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