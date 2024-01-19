Десятки школ в Екатеринбурге провалили проверку Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, класс, школа, школьный кабинет
Во многих школах нашли нарушение требований антитеррористической безопасности (архивное фото) Фото:

В школах и детских садах Екатеринбурга летом 2022 года прошла проверка Росгвардии. Сотрудники ведомства проверили 57 учреждений и выявили 65 нарушений требований антитеррористической безопасности, которые не устранили до сих пор. Эту информацию URA.RU подтвердили в городском департаменте образования.

В списке учреждений, которые не устранили нарушения в течение двух месяцев и получили иски в суд от прокуратуры — школы № 85, 140, 175, 16, 123, 64, 154, а также лицеи №3 и №159 и гимназия №5. Среди самых распространенных нарушений — отсутствие тревожной кнопки, сигнализации и камер наблюдения.

По данным telegram-канала Ural Mash, устранить нарушения многие не смогли из-за отсутствия финансирования. Например, траты для пятой гимназии на систему эвакуации оценивались в 750 тысяч рублей, при этом оставшийся бюджет учреждения оценивался в 230 тысяч. Дополнительного финансирования, которое выделял департамент образования, хватило не всем.

При этом, как отмечают в департаменте образования Екатеринбурга, на повышение уровня безопасности в школах и детских садах ежегодно выделяют деньги. За год в 11 зданиях установили систему оповещения и управления эвакуацией на случай чрезвычайных ситуаций, еще в 17 учреждениях смонтировали системы видеонаблюдения, в 18 установили охранную сигнализацию. В шести школах и садиках оборудовали помещения для охраны с тревожными кнопками.

Все остальные школы обещают дооборудовать до 2026 года. На эти цели из городского бюджета выделили 44 миллиона рублей. В том числе работы по предписанию Росгвардии будут проведены в школе № 56. Также планируется привлекать внебюджетные средства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах и детских садах Екатеринбурга летом 2022 года прошла проверка Росгвардии. Сотрудники ведомства проверили 57 учреждений и выявили 65 нарушений требований антитеррористической безопасности, которые не устранили до сих пор. Эту информацию URA.RU подтвердили в городском департаменте образования. В списке учреждений, которые не устранили нарушения в течение двух месяцев и получили иски в суд от прокуратуры — школы № 85, 140, 175, 16, 123, 64, 154, а также лицеи №3 и №159 и гимназия №5. Среди самых распространенных нарушений — отсутствие тревожной кнопки, сигнализации и камер наблюдения. По данным telegram-канала Ural Mash, устранить нарушения многие не смогли из-за отсутствия финансирования. Например, траты для пятой гимназии на систему эвакуации оценивались в 750 тысяч рублей, при этом оставшийся бюджет учреждения оценивался в 230 тысяч. Дополнительного финансирования, которое выделял департамент образования, хватило не всем. При этом, как отмечают в департаменте образования Екатеринбурга, на повышение уровня безопасности в школах и детских садах ежегодно выделяют деньги. За год в 11 зданиях установили систему оповещения и управления эвакуацией на случай чрезвычайных ситуаций, еще в 17 учреждениях смонтировали системы видеонаблюдения, в 18 установили охранную сигнализацию. В шести школах и садиках оборудовали помещения для охраны с тревожными кнопками. Все остальные школы обещают дооборудовать до 2026 года. На эти цели из городского бюджета выделили 44 миллиона рублей. В том числе работы по предписанию Росгвардии будут проведены в школе № 56. Также планируется привлекать внебюджетные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...