Десятки школ в Екатеринбурге провалили проверку Росгвардии

Во многих школах нашли нарушение требований антитеррористической безопасности (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школах и детских садах Екатеринбурга летом 2022 года прошла проверка Росгвардии. Сотрудники ведомства проверили 57 учреждений и выявили 65 нарушений требований антитеррористической безопасности, которые не устранили до сих пор. Эту информацию URA.RU подтвердили в городском департаменте образования.

В списке учреждений, которые не устранили нарушения в течение двух месяцев и получили иски в суд от прокуратуры — школы № 85, 140, 175, 16, 123, 64, 154, а также лицеи №3 и №159 и гимназия №5. Среди самых распространенных нарушений — отсутствие тревожной кнопки, сигнализации и камер наблюдения.

По данным telegram-канала Ural Mash, устранить нарушения многие не смогли из-за отсутствия финансирования. Например, траты для пятой гимназии на систему эвакуации оценивались в 750 тысяч рублей, при этом оставшийся бюджет учреждения оценивался в 230 тысяч. Дополнительного финансирования, которое выделял департамент образования, хватило не всем.

При этом, как отмечают в департаменте образования Екатеринбурга, на повышение уровня безопасности в школах и детских садах ежегодно выделяют деньги. За год в 11 зданиях установили систему оповещения и управления эвакуацией на случай чрезвычайных ситуаций, еще в 17 учреждениях смонтировали системы видеонаблюдения, в 18 установили охранную сигнализацию. В шести школах и садиках оборудовали помещения для охраны с тревожными кнопками.

Все остальные школы обещают дооборудовать до 2026 года. На эти цели из городского бюджета выделили 44 миллиона рублей. В том числе работы по предписанию Росгвардии будут проведены в школе № 56. Также планируется привлекать внебюджетные средства.