«Согаз» создал дочернюю структуру для рисков

20 января 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Дочка «Согаза» разгрузит национального перестраховщика Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская страховая компания «Согаз» зарегистрировала дочернюю организацию «Новая перестраховочная компания» (НПК). Организацию зарегистрировали 15 января, следует из данных ЕГРЮЛ. «Уставной капитал НПК составляет 600 миллионов рублей, пост гендиректора заняла исполнительный директор „Согаза“ Елена Епишина. Кроме перестрахования НПК планирует заниматься оценкой рисков и ущерба, осуществлять иную деятельность на рынке страхования, за исключением сферы обязательного социального страхования», — передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сейчас все участники российского страхового рынка перестраховываются в дочерней компании Банка России — «Российской национальной перестраховочной компании» (РПК). Однако, создание НПК позволит обеспечить альтернативу в этом сегменте и снимет часть нагрузки с национального перестраховщика. Ранее страховщики рассказали о проблемах отрасли. Представители «Согаз-Мед» назвали одной из главных проблем наличие только у 2% граждан РФ новые образцы полиса ОМС. Информация о клиентах быстро устаревает, что не позволяет полноценно отстаивать их права и сообщать о новых возможностях, передает «Царьград».

Российская страховая компания «Согаз» зарегистрировала дочернюю организацию «Новая перестраховочная компания» (НПК). Организацию зарегистрировали 15 января, следует из данных ЕГРЮЛ. «Уставной капитал НПК составляет 600 миллионов рублей, пост гендиректора заняла исполнительный директор „Согаза“ Елена Епишина. Кроме перестрахования НПК планирует заниматься оценкой рисков и ущерба, осуществлять иную деятельность на рынке страхования, за исключением сферы обязательного социального страхования», — передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сейчас все участники российского страхового рынка перестраховываются в дочерней компании Банка России — «Российской национальной перестраховочной компании» (РПК). Однако, создание НПК позволит обеспечить альтернативу в этом сегменте и снимет часть нагрузки с национального перестраховщика. Ранее страховщики рассказали о проблемах отрасли. Представители «Согаз-Мед» назвали одной из главных проблем наличие только у 2% граждан РФ новые образцы полиса ОМС. Информация о клиентах быстро устаревает, что не позволяет полноценно отстаивать их права и сообщать о новых возможностях, передает «Царьград».