В Сургуте (ХМАО) в пункте выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries сотрудники разместили объявление, в котором пригрозили, что если клиенты будут ставить плохие оценки, точка закроется. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.
«Уважаемые клиенты! Просим не ставить … плохие оценки, иначе пункт выдачи закроется!» — гласит объявление в пункте выдачи на улице Каролинского дом 12.
В объявлении также указано, что сотрудники не виноваты в задержке товаров. Именно это, судя по информации, часто является причиной плохих оценок работы пункта выдачи заказов.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в маркетплейс с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
В ХМАО проблемы в пунктах выдачи WB случались и ранее. Так, в Нижневартовске из-за закрытия точки выдачи товаров раньше времени на три минуты, посетительница набросилась на сотрудницу и избила ее. Позже в суде нападавшей назначили выплатить штраф в размере 5000 рублей.
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