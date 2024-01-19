19 января 2024

В ХМАО пункт выдачи Wildberries угрожает закрыться из-за оценок клиентов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Сотрудники ПВЗ сообщили, что задержка доставки товаров от них не зависит Фото:

В Сургуте (ХМАО) в пункте выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries сотрудники разместили объявление, в котором пригрозили, что если клиенты будут ставить плохие оценки, точка закроется. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Уважаемые клиенты! Просим не ставить … плохие оценки, иначе пункт выдачи закроется!» — гласит объявление в пункте выдачи на улице Каролинского дом 12.

В объявлении также указано, что сотрудники не виноваты в задержке товаров. Именно это, судя по информации, часто является причиной плохих оценок работы пункта выдачи заказов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в маркетплейс с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

В ХМАО проблемы в пунктах выдачи WB случались и ранее. Так, в Нижневартовске из-за закрытия точки выдачи товаров раньше времени на три минуты, посетительница набросилась на сотрудницу и избила ее. Позже в суде нападавшей назначили выплатить штраф в размере 5000 рублей.

Объявления, размещенные в пункте выдачи заказов Wildberries на Каролинского дом 12
Объявления, размещенные в пункте выдачи заказов Wildberries на Каролинского дом 12

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В Сургуте (ХМАО) в пункте выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries сотрудники разместили объявление, в котором пригрозили, что если клиенты будут ставить плохие оценки, точка закроется. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Уважаемые клиенты! Просим не ставить … плохие оценки, иначе пункт выдачи закроется!» — гласит объявление в пункте выдачи на улице Каролинского дом 12. В объявлении также указано, что сотрудники не виноваты в задержке товаров. Именно это, судя по информации, часто является причиной плохих оценок работы пункта выдачи заказов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в маркетплейс с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. В ХМАО проблемы в пунктах выдачи WB случались и ранее. Так, в Нижневартовске из-за закрытия точки выдачи товаров раньше времени на три минуты, посетительница набросилась на сотрудницу и избила ее. Позже в суде нападавшей назначили выплатить штраф в размере 5000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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