18 января 2024

Жительница ХМАО, избившая сотрудницу Wildberries, заплатит штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария грузовик. Нижневартовск, мигалки, чп, полиция, авария, проблесковый маячок, дпс
Суд Нижневартовска назначил дебоширке штраф размером в 5 тысяч рублей Фото:

Жительница Нижневартовска, 38-летняя Ольга, накануне избившая сотрудницу пункта выдачи товаров Wildberries, заплатит 5 тысяч рублей в качестве штрафа. По словам пострадавшей сотрудницы Лияны, такое решение было принято на сегодняшнем слушании в суде.

«Сегодня я дала показания по поводу инцидента. Прошел суд, с нее взыскали 5000 рублей. Но я буду идти дальше, подавать в суд за нанесение морального ущерба и за видео с моим лицом, что было выложено без моего согласия», — рассказала сотрудница ПВЗ. По данным из силовых источников, впереди участников конфликта ждет еще одно слушание.

В пресс-службе УМВД Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили о том, что по факту нападения составлено два протокола: за нанесение побоев и мелкое хулиганство. На данный момент дело рассматривается в суде.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска избила сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries за то, что та отказалась дать ей номер директора. Конфликт между работницей ПВЗ и клиенткой возник из-за закрытия пункта на 3 минуты раньше положенного времени.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Нижневартовска, 38-летняя Ольга, накануне избившая сотрудницу пункта выдачи товаров Wildberries, заплатит 5 тысяч рублей в качестве штрафа. По словам пострадавшей сотрудницы Лияны, такое решение было принято на сегодняшнем слушании в суде. «Сегодня я дала показания по поводу инцидента. Прошел суд, с нее взыскали 5000 рублей. Но я буду идти дальше, подавать в суд за нанесение морального ущерба и за видео с моим лицом, что было выложено без моего согласия», — рассказала сотрудница ПВЗ. По данным из силовых источников, впереди участников конфликта ждет еще одно слушание. В пресс-службе УМВД Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили о том, что по факту нападения составлено два протокола: за нанесение побоев и мелкое хулиганство. На данный момент дело рассматривается в суде. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска избила сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries за то, что та отказалась дать ей номер директора. Конфликт между работницей ПВЗ и клиенткой возник из-за закрытия пункта на 3 минуты раньше положенного времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...