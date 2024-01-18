Жительница ХМАО, избившая сотрудницу Wildberries, заплатит штраф

19 января 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Суд Нижневартовска назначил дебоширке штраф размером в 5 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница Нижневартовска, 38-летняя Ольга, накануне избившая сотрудницу пункта выдачи товаров Wildberries, заплатит 5 тысяч рублей в качестве штрафа. По словам пострадавшей сотрудницы Лияны, такое решение было принято на сегодняшнем слушании в суде. «Сегодня я дала показания по поводу инцидента. Прошел суд, с нее взыскали 5000 рублей. Но я буду идти дальше, подавать в суд за нанесение морального ущерба и за видео с моим лицом, что было выложено без моего согласия», — рассказала сотрудница ПВЗ. По данным из силовых источников, впереди участников конфликта ждет еще одно слушание. В пресс-службе УМВД Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили о том, что по факту нападения составлено два протокола: за нанесение побоев и мелкое хулиганство. На данный момент дело рассматривается в суде. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска избила сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries за то, что та отказалась дать ей номер директора. Конфликт между работницей ПВЗ и клиенткой возник из-за закрытия пункта на 3 минуты раньше положенного времени.

Жительница Нижневартовска, 38-летняя Ольга, накануне избившая сотрудницу пункта выдачи товаров Wildberries, заплатит 5 тысяч рублей в качестве штрафа. По словам пострадавшей сотрудницы Лияны, такое решение было принято на сегодняшнем слушании в суде. «Сегодня я дала показания по поводу инцидента. Прошел суд, с нее взыскали 5000 рублей. Но я буду идти дальше, подавать в суд за нанесение морального ущерба и за видео с моим лицом, что было выложено без моего согласия», — рассказала сотрудница ПВЗ. По данным из силовых источников, впереди участников конфликта ждет еще одно слушание. В пресс-службе УМВД Нижневартовска корреспонденту URA.RU сообщили о том, что по факту нападения составлено два протокола: за нанесение побоев и мелкое хулиганство. На данный момент дело рассматривается в суде. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска избила сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries за то, что та отказалась дать ей номер директора. Конфликт между работницей ПВЗ и клиенткой возник из-за закрытия пункта на 3 минуты раньше положенного времени.