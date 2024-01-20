20 января 2024

В Свердловской области почти три недели ищут 41-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пропала 2 января Фото:

В поселке Ключевском (Свердловская область) со 2 января идут поиски 41-летней Галины Левиной. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропала 41-летняя Галина Левина! Место пропажи: Березовский, поселок Ключевск. Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие темные волосы. Во что была одета, неизвестно. С собой у пропавшей был портфель», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Сообщить информацию можно по телефонам: +7(343)694-75-00 или 102.

Фото:

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В поселке Ключевском (Свердловская область) со 2 января идут поиски 41-летней Галины Левиной. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала 41-летняя Галина Левина! Место пропажи: Березовский, поселок Ключевск. Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие темные волосы. Во что была одета, неизвестно. С собой у пропавшей был портфель», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Сообщить информацию можно по телефонам: +7(343)694-75-00 или 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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