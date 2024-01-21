Жителя Ханты-Мансийска оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Житель Ханты-Мансийска получил штраф за публикацию в соцсети «Одноклассники» материалов с символикой нацистской Германии. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда.
«Был выявлен факт того, что Лазутин Е.Н. в социальной сети [«Одноклассники»] под ник-неймом [«Евгений Лазутин] с указанием персональной страницы разместил атрибутику и символику нацистской Германии, символизирующую пропаганду нацизма», — сообщается в картотеке суда. Лазутин в суде признал вину и отметил, что в соцсети он доказывал собеседнику негативность идеологии нацизма.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Его оштрафовали на тысячу рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на дрифтера-мигранта завели дело за реабилитацию нацизма. Гражданин Киргизской Республики дрифтовал на автомобиле возле памятника воинам Великой Отечественно войны в Нижневартовске.
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