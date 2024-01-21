Жителя Ханты-Мансийска оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

22 января 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к штрафу за публикацию нацистской символики в интернете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Ханты-Мансийска получил штраф за публикацию в соцсети «Одноклассники» материалов с символикой нацистской Германии. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. «Был выявлен факт того, что Лазутин Е.Н. в социальной сети [«Одноклассники»] под ник-неймом [«Евгений Лазутин] с указанием персональной страницы разместил атрибутику и символику нацистской Германии, символизирующую пропаганду нацизма», — сообщается в картотеке суда. Лазутин в суде признал вину и отметил, что в соцсети он доказывал собеседнику негативность идеологии нацизма. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Его оштрафовали на тысячу рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на дрифтера-мигранта завели дело за реабилитацию нацизма. Гражданин Киргизской Республики дрифтовал на автомобиле возле памятника воинам Великой Отечественно войны в Нижневартовске.

Житель Ханты-Мансийска получил штраф за публикацию в соцсети «Одноклассники» материалов с символикой нацистской Германии. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. «Был выявлен факт того, что Лазутин Е.Н. в социальной сети [«Одноклассники»] под ник-неймом [«Евгений Лазутин] с указанием персональной страницы разместил атрибутику и символику нацистской Германии, символизирующую пропаганду нацизма», — сообщается в картотеке суда. Лазутин в суде признал вину и отметил, что в соцсети он доказывал собеседнику негативность идеологии нацизма. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Его оштрафовали на тысячу рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на дрифтера-мигранта завели дело за реабилитацию нацизма. Гражданин Киргизской Республики дрифтовал на автомобиле возле памятника воинам Великой Отечественно войны в Нижневартовске.