В ХМАО на дрифтера-мигранта завели дело за реабилитацию нацизма

В ХМАО в отношении мигранта, устроившего дрифт у памятника войнам ВОВ в Нижневартовске, возбудили уголовное дело по статье реабилитация нацизма. В следственном управлении СК РФ по ХМАО URA.RU сообщили, что осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества является одним из пунктов уголовной статьи.
«Гражданин Киргизской Республики 1997 года рождения, находясь в непосредственной близости к территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на территории парка Победы города Нижневартовска, проявляя явное неуважение с целью осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества, используя управляемое им транспортное средство, передвигался на нем, вводя автомобиль в управляемый занос», — сообщили в ведомстве.
Уголовное разбирательство было инициировано главой следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — добавили в СК.
Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин потребовал уголовного наказания для дрифтера из ХМАО. Расследование уголовного дела на контроле в центральном аппарате ведомства.
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