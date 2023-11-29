В ХМАО на дрифтера-мигранта завели дело за реабилитацию нацизма

30 ноября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО в отношении мигранта, устроившего дрифт у памятника войнам ВОВ в Нижневартовске, возбудили уголовное дело по статье реабилитация нацизма. В следственном управлении СК РФ по ХМАО URA.RU сообщили, что осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества является одним из пунктов уголовной статьи. «Гражданин Киргизской Республики 1997 года рождения, находясь в непосредственной близости к территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на территории парка Победы города Нижневартовска, проявляя явное неуважение с целью осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества, используя управляемое им транспортное средство, передвигался на нем, вводя автомобиль в управляемый занос», — сообщили в ведомстве. Уголовное разбирательство было инициировано главой следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — добавили в СК. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин потребовал уголовного наказания для дрифтера из ХМАО. Расследование уголовного дела на контроле в центральном аппарате ведомства.

В ХМАО в отношении мигранта, устроившего дрифт у памятника войнам ВОВ в Нижневартовске, возбудили уголовное дело по статье реабилитация нацизма. В следственном управлении СК РФ по ХМАО URA.RU сообщили, что осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества является одним из пунктов уголовной статьи. «Гражданин Киргизской Республики 1997 года рождения, находясь в непосредственной близости к территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на территории парка Победы города Нижневартовска, проявляя явное неуважение с целью осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества, используя управляемое им транспортное средство, передвигался на нем, вводя автомобиль в управляемый занос», — сообщили в ведомстве. Уголовное разбирательство было инициировано главой следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — добавили в СК. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин потребовал уголовного наказания для дрифтера из ХМАО. Расследование уголовного дела на контроле в центральном аппарате ведомства.