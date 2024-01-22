Генпрокуратура признала нежелательной организацию беглого олигарха Ходорковского*

Генпрокуратура признала нежелательным «Антивоенный комитет России»
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Онлайн пресс-конференция Михаила Ходорковского. Москва, ходорковский михаил
«Антивоенный комитет России» был создан иноагентом Михаилом Ходорковским для свержения власти в РФ, уверен Андрей Луговой Фото:

Генпрокуратура признала созданный беглым олигархом иноагентом Михаилом Ходорковским «Антивоенный комитет России» нежелательной организацией. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee („Антивоенный комитет России“)», — указано в ответе Генеральной прокуратуры на просьбу Лугового проверить деятельность организации. Замглавы антикоррупционного комитета отметил, что организация была создана Ходорковским в рамках его плана по захвату власти в России. «Для свершения госпереворота Ходорковский клепает „комитеты“ и собирает таких же предателей», — отметил он.

По информации Лугового, к управлению «Антивоенным комитетом» были допущены иноагент Евгений Чичваркин, иноагент Владимир Кара-Мурза, иноагент Алексей Пивоваров, иноагент Любовь Соболь и другие. Проекты организации были направлены на сбор средств для финансирования ВСУ, создание списков «хороших русских», делегимитизацию выборов президента России и т. д. «Эта сеть — часть Большой игры, направленной на разрушение целостности нашей страны, воспитание оппозиционеров и разжигание революционных настроений», — резюмировал депутат.

* Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ

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Генпрокуратура признала созданный беглым олигархом иноагентом Михаилом Ходорковским «Антивоенный комитет России» нежелательной организацией. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee („Антивоенный комитет России“)», — указано в ответе Генеральной прокуратуры на просьбу Лугового проверить деятельность организации. Замглавы антикоррупционного комитета отметил, что организация была создана Ходорковским в рамках его плана по захвату власти в России. «Для свершения госпереворота Ходорковский клепает „комитеты“ и собирает таких же предателей», — отметил он. По информации Лугового, к управлению «Антивоенным комитетом» были допущены иноагент Евгений Чичваркин, иноагент Владимир Кара-Мурза, иноагент Алексей Пивоваров, иноагент Любовь Соболь и другие. Проекты организации были направлены на сбор средств для финансирования ВСУ, создание списков «хороших русских», делегимитизацию выборов президента России и т. д. «Эта сеть — часть Большой игры, направленной на разрушение целостности нашей страны, воспитание оппозиционеров и разжигание революционных настроений», — резюмировал депутат. * Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ
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