Генпрокуратура признала нежелательной организацию беглого олигарха Ходорковского*

Генпрокуратура признала созданный беглым олигархом иноагентом Михаилом Ходорковским «Антивоенный комитет России» нежелательной организацией. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee („Антивоенный комитет России“)», — указано в ответе Генеральной прокуратуры на просьбу Лугового проверить деятельность организации. Замглавы антикоррупционного комитета отметил, что организация была создана Ходорковским в рамках его плана по захвату власти в России. «Для свершения госпереворота Ходорковский клепает „комитеты“ и собирает таких же предателей», — отметил он.
По информации Лугового, к управлению «Антивоенным комитетом» были допущены иноагент Евгений Чичваркин, иноагент Владимир Кара-Мурза, иноагент Алексей Пивоваров, иноагент Любовь Соболь и другие. Проекты организации были направлены на сбор средств для финансирования ВСУ, создание списков «хороших русских», делегимитизацию выборов президента России и т. д. «Эта сеть — часть Большой игры, направленной на разрушение целостности нашей страны, воспитание оппозиционеров и разжигание революционных настроений», — резюмировал депутат.
* Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ
Фото: Официальный канал первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, https://t.me/lugovoyandrey
Генпрокуратура признала созданный беглым олигархом иноагентом Михаилом Ходорковским «Антивоенный комитет России» нежелательной организацией. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee („Антивоенный комитет России“)», — указано в ответе Генеральной прокуратуры на просьбу Лугового проверить деятельность организации. Замглавы антикоррупционного комитета отметил, что организация была создана Ходорковским в рамках его плана по захвату власти в России. «Для свершения госпереворота Ходорковский клепает „комитеты“ и собирает таких же предателей», — отметил он. По информации Лугового, к управлению «Антивоенным комитетом» были допущены иноагент Евгений Чичваркин, иноагент Владимир Кара-Мурза, иноагент Алексей Пивоваров, иноагент Любовь Соболь и другие. Проекты организации были направлены на сбор средств для финансирования ВСУ, создание списков «хороших русских», делегимитизацию выборов президента России и т. д. «Эта сеть — часть Большой игры, направленной на разрушение целостности нашей страны, воспитание оппозиционеров и разжигание революционных настроений», — резюмировал депутат. * Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ