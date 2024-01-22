Генпрокуратура признала нежелательной организацию беглого олигарха Ходорковского*

Генпрокуратура признала нежелательным «Антивоенный комитет России»

22 января 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

«Антивоенный комитет России» был создан иноагентом Михаилом Ходорковским для свержения власти в РФ, уверен Андрей Луговой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генпрокуратура признала созданный беглым олигархом иноагентом Михаилом Ходорковским «Антивоенный комитет России» нежелательной организацией. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee („Антивоенный комитет России“)», — указано в ответе Генеральной прокуратуры на просьбу Лугового проверить деятельность организации. Замглавы антикоррупционного комитета отметил, что организация была создана Ходорковским в рамках его плана по захвату власти в России. «Для свершения госпереворота Ходорковский клепает „комитеты“ и собирает таких же предателей», — отметил он. По информации Лугового, к управлению «Антивоенным комитетом» были допущены иноагент Евгений Чичваркин, иноагент Владимир Кара-Мурза, иноагент Алексей Пивоваров, иноагент Любовь Соболь и другие. Проекты организации были направлены на сбор средств для финансирования ВСУ, создание списков «хороших русских», делегимитизацию выборов президента России и т. д. «Эта сеть — часть Большой игры, направленной на разрушение целостности нашей страны, воспитание оппозиционеров и разжигание революционных настроений», — резюмировал депутат. * Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ Фото: Официальный канал первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, https://t.me/lugovoyandrey Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генпрокуратура признала созданный беглым олигархом иноагентом Михаилом Ходорковским «Антивоенный комитет России» нежелательной организацией. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации 11 января 2024 года принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности незарегистрированной международной неправительственной организации Russian antiwar committee („Антивоенный комитет России“)», — указано в ответе Генеральной прокуратуры на просьбу Лугового проверить деятельность организации. Замглавы антикоррупционного комитета отметил, что организация была создана Ходорковским в рамках его плана по захвату власти в России. «Для свершения госпереворота Ходорковский клепает „комитеты“ и собирает таких же предателей», — отметил он. По информации Лугового, к управлению «Антивоенным комитетом» были допущены иноагент Евгений Чичваркин, иноагент Владимир Кара-Мурза, иноагент Алексей Пивоваров, иноагент Любовь Соболь и другие. Проекты организации были направлены на сбор средств для финансирования ВСУ, создание списков «хороших русских», делегимитизацию выборов президента России и т. д. «Эта сеть — часть Большой игры, направленной на разрушение целостности нашей страны, воспитание оппозиционеров и разжигание революционных настроений», — резюмировал депутат. * Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ