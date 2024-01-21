Сургутян предупредили о telegram-каналах, призывающих к массовым убийствам

22 января 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

В Сургуте появился новый вид террористического мошенничества Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Сургута предупредили жителей о новом виде террористического мошенничества. Преступники создают telegram-каналы, где пропагандируют идеи совершения массового убийства в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут». «Управление по вопросам общественной безопасности доводит информацию о новом виде террористического мошенничества! Преступники создают фейковые telegram-каналов с радикальной идеей совершения массового убийства в образовательных учреждениях», — написало управление в группе в соцсети «ВКонтакте». Полиция просит при обнаружении таких чатов незамедлительно передавать УМВД России по городу Сургуту всю известную информацию. Недавно в Сургуте ребенок попал под влияние террористического движения, запрещенного в РФ. С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.

Власти Сургута предупредили жителей о новом виде террористического мошенничества. Преступники создают telegram-каналы, где пропагандируют идеи совершения массового убийства в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут». «Управление по вопросам общественной безопасности доводит информацию о новом виде террористического мошенничества! Преступники создают фейковые telegram-каналов с радикальной идеей совершения массового убийства в образовательных учреждениях», — написало управление в группе в соцсети «ВКонтакте». Полиция просит при обнаружении таких чатов незамедлительно передавать УМВД России по городу Сургуту всю известную информацию. Недавно в Сургуте ребенок попал под влияние террористического движения, запрещенного в РФ. С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.