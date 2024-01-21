21 января 2024
20 января 2024

Сургутян предупредили о telegram-каналах, призывающих к массовым убийствам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте появился новый вид террористического мошенничества Фото:

Власти Сургута предупредили жителей о новом виде террористического мошенничества. Преступники создают telegram-каналы, где пропагандируют идеи совершения массового убийства в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут».

«Управление по вопросам общественной безопасности доводит информацию о новом виде террористического мошенничества! Преступники создают фейковые telegram-каналов с радикальной идеей совершения массового убийства в образовательных учреждениях», — написало управление в группе в соцсети «ВКонтакте». Полиция просит при обнаружении таких чатов незамедлительно передавать УМВД России по городу Сургуту всю известную информацию.

Недавно в Сургуте ребенок попал под влияние террористического движения, запрещенного в РФ. С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.

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Власти Сургута предупредили жителей о новом виде террористического мошенничества. Преступники создают telegram-каналы, где пропагандируют идеи совершения массового убийства в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут». «Управление по вопросам общественной безопасности доводит информацию о новом виде террористического мошенничества! Преступники создают фейковые telegram-каналов с радикальной идеей совершения массового убийства в образовательных учреждениях», — написало управление в группе в соцсети «ВКонтакте». Полиция просит при обнаружении таких чатов незамедлительно передавать УМВД России по городу Сургуту всю известную информацию. Недавно в Сургуте ребенок попал под влияние террористического движения, запрещенного в РФ. С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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