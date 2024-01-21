Сургутян предупредили о telegram-каналах, призывающих к массовым убийствам

Власти Сургута предупредили жителей о новом виде террористического мошенничества. Преступники создают telegram-каналы, где пропагандируют идеи совершения массового убийства в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут».
«Управление по вопросам общественной безопасности доводит информацию о новом виде террористического мошенничества! Преступники создают фейковые telegram-каналов с радикальной идеей совершения массового убийства в образовательных учреждениях», — написало управление в группе в соцсети «ВКонтакте». Полиция просит при обнаружении таких чатов незамедлительно передавать УМВД России по городу Сургуту всю известную информацию.
Недавно в Сургуте ребенок попал под влияние террористического движения, запрещенного в РФ. С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.
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