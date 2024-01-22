ООН открыла счет в одном из российских банков

Совкомбанк: ООН открыла счет для уплаты членских взносов

23 января 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

ООН начала проводить расчеты в рублях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По запросу Совкомбанка Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить финансовые операции в рублях. Это следует из сообщения российской кредитной организации. «Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицeнзии ООН по просьбе Совкомбaнка открыла счет в oдном из роcсийских банков и впeрвые начала проводить расчeты в рублях», — сказано в сообщении. Власти США в 2022 году ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе против Совкомбанка, передает «Национальная служба новостей». Также в «черный список» попали «Сбер», «Открытие», Новикомбанк, Газпромбанк. Помимо этого ограничения коснулись руководства ВТБ и Сбербанка. Санкции предусматривают, что все финансовые организации США должны закрыть корреспондентские счета «Сбера» в течение 30 дней.

По запросу Совкомбанка Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить финансовые операции в рублях. Это следует из сообщения российской кредитной организации. «Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицeнзии ООН по просьбе Совкомбaнка открыла счет в oдном из роcсийских банков и впeрвые начала проводить расчeты в рублях», — сказано в сообщении. Власти США в 2022 году ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе против Совкомбанка, передает «Национальная служба новостей». Также в «черный список» попали «Сбер», «Открытие», Новикомбанк, Газпромбанк. Помимо этого ограничения коснулись руководства ВТБ и Сбербанка. Санкции предусматривают, что все финансовые организации США должны закрыть корреспондентские счета «Сбера» в течение 30 дней.