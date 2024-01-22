22 января 2024

ООН открыла счет в одном из российских банков

Совкомбанк: ООН открыла счет для уплаты членских взносов
© Служба новостей «URA.RU»
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ООН начала проводить расчеты в рублях Фото:

По запросу Совкомбанка Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить финансовые операции в рублях. Это следует из сообщения российской кредитной организации.

«Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицeнзии ООН по просьбе Совкомбaнка открыла счет в oдном из роcсийских банков и впeрвые начала проводить расчeты в рублях», — сказано в сообщении.

Власти США в 2022 году ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе против Совкомбанка, передает «Национальная служба новостей». Также в «черный список» попали «Сбер», «Открытие», Новикомбанк, Газпромбанк. Помимо этого ограничения коснулись руководства ВТБ и Сбербанка. Санкции предусматривают, что все финансовые организации США должны закрыть корреспондентские счета «Сбера» в течение 30 дней.

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По запросу Совкомбанка Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить финансовые операции в рублях. Это следует из сообщения российской кредитной организации. «Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицeнзии ООН по просьбе Совкомбaнка открыла счет в oдном из роcсийских банков и впeрвые начала проводить расчeты в рублях», — сказано в сообщении. Власти США в 2022 году ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе против Совкомбанка, передает «Национальная служба новостей». Также в «черный список» попали «Сбер», «Открытие», Новикомбанк, Газпромбанк. Помимо этого ограничения коснулись руководства ВТБ и Сбербанка. Санкции предусматривают, что все финансовые организации США должны закрыть корреспондентские счета «Сбера» в течение 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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