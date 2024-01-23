Дума Сургута единогласно приняла отчет мэра

Андрей Филатов отметил рост многодетных семей в городе Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Депутаты Сургута единогласно приняли отчет главы города Андрея Филатова о проделанной работе за год. Отчет был представлен народным избранникам на восьмом внеочередном заседании городской думы, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Единогласно. Решение принято в целом. Хочется отметить, что именно благодаря нашей командной работе администрации, думы, контрольно-счетной палаты города, которая четко и гармонично выстроена в городе Сургуте. Мы даем свою положительную динамику в развитии города. О чем говорят наши избиратели», — сообщил спикер думы Сургута Максим Слепов после выступления главы муниципалитета.

В своем выступлении Филатов отметил, что Сургут последние несколько лет стал местом притяжения для многодетных семей благодаря своей стабильной экономике. «В Сургуте количество многодетных семей последние три года растет. Сейчас в городе 10 тысяч многодетных семей. Это почти на четверть больше, чем в 2020 году. В 2023 году уровень рождаемости второй год подряд в два раза превышает уровень смертности», — сообщил Филатов.

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