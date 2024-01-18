Депутаты думы Нижневартовска приняли отчет мэра

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко представил годовой отчет

19 января 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кощенко выступил перед депутатами с годовым отчетом Фото: Георгий Бергал © URA.RU Депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) приняли отчет мэра города Дмитрия Кощенко. Об этом сообщает telegram-канал «Официальный Нижневартовск». «Заседание городской думы завершено. Депутаты приняли отчет о результатах деятельности главы города и администрации Нижневартовска за 2023 год», — сообщает telegram-канал. Депутаты приняли отчет большинством голосов, 20 проголосовали «за», двое воздержались, против выступили коммунисты Анатолий Криста и Степан Повх. Дмитрий Кощенко в своем выступлении отметил, что в 2023 году удалось добиться стабильного развития всех отраслей. «Увеличился индекс промышленного производства, вырос оборот малых и средних предприятий, уровень зарегистрированной безработицы снизился до рекордных 0,11%», — сказал глава Нижневартовска. По итогам 2023 года бюджет исполнен с профицитом в 900 млн рублей. Нижневартовск вошел в топ-25 городов с высоким качеством жизни по результатам мониторинга Финансового университета при правительстве РФ. Город занимает лидирующие позиции в округе по благоприятному инвестиционному климату и развитию партнерства между государством и частниками. Кощенко также рассказал о результатах модернизации коммунальной сферы, успехах в области образования, науки и спорта. В планах на 2024 год у Нижневартовска — строительство детского сада на 320 мест в 21-м квартале, Центра боевых искусств, улиц Северной и Первопоселенцев, благоустройство бульвара на набережной и создание Аллеи Памяти. Ранее URA.RU сообщало, что дума Нижневартовска лишилась одного депутата. Дмитрий Гришин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) приняли отчет мэра города Дмитрия Кощенко. Об этом сообщает telegram-канал «Официальный Нижневартовск». «Заседание городской думы завершено. Депутаты приняли отчет о результатах деятельности главы города и администрации Нижневартовска за 2023 год», — сообщает telegram-канал. Депутаты приняли отчет большинством голосов, 20 проголосовали «за», двое воздержались, против выступили коммунисты Анатолий Криста и Степан Повх. Дмитрий Кощенко в своем выступлении отметил, что в 2023 году удалось добиться стабильного развития всех отраслей. «Увеличился индекс промышленного производства, вырос оборот малых и средних предприятий, уровень зарегистрированной безработицы снизился до рекордных 0,11%», — сказал глава Нижневартовска. По итогам 2023 года бюджет исполнен с профицитом в 900 млн рублей. Нижневартовск вошел в топ-25 городов с высоким качеством жизни по результатам мониторинга Финансового университета при правительстве РФ. Город занимает лидирующие позиции в округе по благоприятному инвестиционному климату и развитию партнерства между государством и частниками. Кощенко также рассказал о результатах модернизации коммунальной сферы, успехах в области образования, науки и спорта. В планах на 2024 год у Нижневартовска — строительство детского сада на 320 мест в 21-м квартале, Центра боевых искусств, улиц Северной и Первопоселенцев, благоустройство бульвара на набережной и создание Аллеи Памяти. Ранее URA.RU сообщало, что дума Нижневартовска лишилась одного депутата. Дмитрий Гришин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.