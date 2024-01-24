В детсады Челябинской области завезли масло неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Масло потеряло прослеживаемость из-за сырья, закупленного на неизвестном адресе Фото:

В детские сады Кыштыма (Челябинская область) завезли масло неизвестного происхождения из Ивановской области. О том, что площадка производства оказалась фантомной, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприниматель поставил в два детских садика Кыштыма сливочное масло „Крестьянское“ мдж 72,5%. Масло, произведено на фантомной площадке и имело признаки потери прослеживаемости», — сообщили в надзорном ведомстве.

Масло бизнесмен из Кыштыма приобрел в Ивановской области. В последующем оказалось, что сырье для масла изготовили в Республике Адыгея. На адресе фирмы не оказалось реального предприятия. Этот факт указал на фантомность адыгейского производства. Ведомство усомнилось в безопасности масла и сообщило об этом в детсады.

Россельхознадзор запланировал отбор проб масла. По результатам анализа будет решено: использовать партию или утилизировать.

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В детские сады Кыштыма (Челябинская область) завезли масло неизвестного происхождения из Ивановской области. О том, что площадка производства оказалась фантомной, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предприниматель поставил в два детских садика Кыштыма сливочное масло „Крестьянское“ мдж 72,5%. Масло, произведено на фантомной площадке и имело признаки потери прослеживаемости», — сообщили в надзорном ведомстве. Масло бизнесмен из Кыштыма приобрел в Ивановской области. В последующем оказалось, что сырье для масла изготовили в Республике Адыгея. На адресе фирмы не оказалось реального предприятия. Этот факт указал на фантомность адыгейского производства. Ведомство усомнилось в безопасности масла и сообщило об этом в детсады. Россельхознадзор запланировал отбор проб масла. По результатам анализа будет решено: использовать партию или утилизировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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