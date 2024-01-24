В детсады Челябинской области завезли масло неизвестного происхождения

Масло потеряло прослеживаемость из-за сырья, закупленного на неизвестном адресе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В детские сады Кыштыма (Челябинская область) завезли масло неизвестного происхождения из Ивановской области. О том, что площадка производства оказалась фантомной, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприниматель поставил в два детских садика Кыштыма сливочное масло „Крестьянское“ мдж 72,5%. Масло, произведено на фантомной площадке и имело признаки потери прослеживаемости», — сообщили в надзорном ведомстве.

Масло бизнесмен из Кыштыма приобрел в Ивановской области. В последующем оказалось, что сырье для масла изготовили в Республике Адыгея. На адресе фирмы не оказалось реального предприятия. Этот факт указал на фантомность адыгейского производства. Ведомство усомнилось в безопасности масла и сообщило об этом в детсады.

Россельхознадзор запланировал отбор проб масла. По результатам анализа будет решено: использовать партию или утилизировать.