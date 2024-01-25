Бастрыкин взял на контроль смерть учительницы из ХМАО после госпитализации

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о проверке инцидента в Сургуте, где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».
«Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре представить доклад о ходе и результатах проверочных мероприятий», — говорится в сообщении. Следственные органы Югры устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU писало, что женщина в Сургуте скончалась после того, как врачи ОКБ отказали ей в медицинской помощи и отправили лечиться домой. Родственники обвиняют медперсонал в гибели сургутянки.
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