25 января 2024

Бастрыкин взял на контроль смерть учительницы из ХМАО после госпитализации

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле о гибели учительницы из ХМАО Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о проверке инцидента в Сургуте, где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре представить доклад о ходе и результатах проверочных мероприятий», — говорится в сообщении. Следственные органы Югры устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU писало, что женщина в Сургуте скончалась после того, как врачи ОКБ отказали ей в медицинской помощи и отправили лечиться домой. Родственники обвиняют медперсонал в гибели сургутянки.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о проверке инцидента в Сургуте, где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре представить доклад о ходе и результатах проверочных мероприятий», — говорится в сообщении. Следственные органы Югры устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что женщина в Сургуте скончалась после того, как врачи ОКБ отказали ей в медицинской помощи и отправили лечиться домой. Родственники обвиняют медперсонал в гибели сургутянки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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