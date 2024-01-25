Бастрыкин взял на контроль смерть учительницы из ХМАО после госпитализации

26 января 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле о гибели учительницы из ХМАО Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о проверке инцидента в Сургуте, где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре представить доклад о ходе и результатах проверочных мероприятий», — говорится в сообщении. Следственные органы Югры устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что женщина в Сургуте скончалась после того, как врачи ОКБ отказали ей в медицинской помощи и отправили лечиться домой. Родственники обвиняют медперсонал в гибели сургутянки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о проверке инцидента в Сургуте, где женщина скончалась после посещения окружной клинической больницы. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре представить доклад о ходе и результатах проверочных мероприятий», — говорится в сообщении. Следственные органы Югры устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что женщина в Сургуте скончалась после того, как врачи ОКБ отказали ей в медицинской помощи и отправили лечиться домой. Родственники обвиняют медперсонал в гибели сургутянки.