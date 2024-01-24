Жительница Сургута обвинила врачей окружной больницы в смерти сестры

Жительница Сургута обвинила медперсонал окружной клинической больницы в смерти 23-летней сестры Светланы Собакиной. Родственники обратились к адвокату за помощью в сборе доказательной базы.
По словам сестры, Светлане стало плохо и ее отвезли в больницу. Но врачи СОКБ отказывались принимать пациентку и отправляли лечиться домой. После того как родственники устроили скандал в больнице, девушку положили в отделение. «На вопросы, почему Свете не оказывают должную медицинскую помощь, врачи отвечали: «Она у вас симулянтка! Ее бы психотерапевту показать. С ОРВИ вообще дома можно лечиться», — приводит «Комсомольская правда» слова сестры погибшей.
Родственники уже хотели забрать Светлану из больницы, но у девушки ухудшилось состояние. Врачи сообщили, что у нее проблемы с сердцем и не отказались выписывать. «Около 17:30 в больнице сказали, что состояние у Светы тяжелое и, если его удастся стабилизировать, ее переведут в кардиоцентр. В 19:00 врач сообщила, что сестра все еще в сознании, но после этого момента в больнице перестали брать трубки. А в 21:30 реаниматолог позвонил папе и сообщил, что Света умерла», — сообщила сестра погибшей.
В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что по данному инциденту будет проведена служебная проверка. Специалисты дадут оценку качеству оказанных услуг пациентке.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО подал в суд на медцентр из Челябинска из-за смерти матери. Он пытается добиться моральной компенсации от медцентра «Медеор» из Челябинска, где маме делали операцию.
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