28 января 2024

Причину смертельного ДТП на свердловской трассе установят по записям с камер

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, пазик, автобус, весовой контроль, общественный транспорт, паз, транспортный контроль
Автобус был оборудован видеорегистратором Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и врезавшийся в легковушку под Новоуральском (Свердловская область), был оборудован видеорегистратором. Сейчас изымается запись, чтобы узнать обстоятельства аварии, рассказал URA.RU директор транспортной компании, которая обслуживала автобус, Виталий Лобов.

«Будем вскрывать видеорегистраторы, посмотрим ситуацию — все заснято на видео», — отметил Лобов. По его словам, автобус был в хорошем состоянии, вопросов по технической части к нему не было.

29 января возле поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, врезался в машину Citroеn. По предварительным данным, у него лопнуло колесо и он вылетел на встречную полосу. В результате погибли четыре человека — три пассажира легковушки и тренер, ехавший в автобусе. Все, что известно о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и врезавшийся в легковушку под Новоуральском (Свердловская область), был оборудован видеорегистратором. Сейчас изымается запись, чтобы узнать обстоятельства аварии, рассказал URA.RU директор транспортной компании, которая обслуживала автобус, Виталий Лобов. «Будем вскрывать видеорегистраторы, посмотрим ситуацию — все заснято на видео», — отметил Лобов. По его словам, автобус был в хорошем состоянии, вопросов по технической части к нему не было. 29 января возле поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, врезался в машину Citroеn. По предварительным данным, у него лопнуло колесо и он вылетел на встречную полосу. В результате погибли четыре человека — три пассажира легковушки и тренер, ехавший в автобусе. Все, что известно о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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