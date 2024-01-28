Причину смертельного ДТП на свердловской трассе установят по записям с камер

29 января 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Автобус был оборудован видеорегистратором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и врезавшийся в легковушку под Новоуральском (Свердловская область), был оборудован видеорегистратором. Сейчас изымается запись, чтобы узнать обстоятельства аварии, рассказал URA.RU директор транспортной компании, которая обслуживала автобус, Виталий Лобов. «Будем вскрывать видеорегистраторы, посмотрим ситуацию — все заснято на видео», — отметил Лобов. По его словам, автобус был в хорошем состоянии, вопросов по технической части к нему не было. 29 января возле поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, врезался в машину Citroеn. По предварительным данным, у него лопнуло колесо и он вылетел на встречную полосу. В результате погибли четыре человека — три пассажира легковушки и тренер, ехавший в автобусе. Все, что известно о трагедии — в сюжете URA.RU.

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и врезавшийся в легковушку под Новоуральском (Свердловская область), был оборудован видеорегистратором. Сейчас изымается запись, чтобы узнать обстоятельства аварии, рассказал URA.RU директор транспортной компании, которая обслуживала автобус, Виталий Лобов. «Будем вскрывать видеорегистраторы, посмотрим ситуацию — все заснято на видео», — отметил Лобов. По его словам, автобус был в хорошем состоянии, вопросов по технической части к нему не было. 29 января возле поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, врезался в машину Citroеn. По предварительным данным, у него лопнуло колесо и он вылетел на встречную полосу. В результате погибли четыре человека — три пассажира легковушки и тренер, ехавший в автобусе. Все, что известно о трагедии — в сюжете URA.RU.