Как погиб тренер детской хоккейной команды в смертельном ДТП под Новоуральском

Погибшему хоккейному тренеру переломало ноги в смертельном ДТП под Новоуральском
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Тренер скончался в машине скорой помощи по дороге в медучреждение Фото:
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В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Погибшего в ДТП под Новоуральском (Свердловская область) хоккейного тренера Виталия Плешкова зажало в автобусе, что привело к тяжелым травмам нижних конечностей. Об этом журналисту URA.RU рассказал на условиях анонимности очевидец трагедии.

«К сожалению, воспитанники тренера не смогли его вытащить, так как его зажало. Помимо этого у него были сломаны ноги. Он просто сидел и ждал помощи. И даже в таком состоянии он был сдержан. Очень жаль, что не стало человека, который вырастил несколько поколений хоккеистов», — отметил собеседник агентства.

Под Новоуральском в аварию попал автобус с хоккейной командой «Кедр». Среди погибших — 67-летний тренер Виталий Плешков. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. Водитель и пассажиры Citroеn погибли на месте. Все, что известно о ДТП, — в сюжете URA.RU.

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Погибшего в ДТП под Новоуральском (Свердловская область) хоккейного тренера Виталия Плешкова зажало в автобусе, что привело к тяжелым травмам нижних конечностей. Об этом журналисту URA.RU рассказал на условиях анонимности очевидец трагедии. «К сожалению, воспитанники тренера не смогли его вытащить, так как его зажало. Помимо этого у него были сломаны ноги. Он просто сидел и ждал помощи. И даже в таком состоянии он был сдержан. Очень жаль, что не стало человека, который вырастил несколько поколений хоккеистов», — отметил собеседник агентства. Под Новоуральском в аварию попал автобус с хоккейной командой «Кедр». Среди погибших — 67-летний тренер Виталий Плешков. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. Водитель и пассажиры Citroеn погибли на месте. Все, что известно о ДТП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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