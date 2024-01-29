Как погиб тренер детской хоккейной команды в смертельном ДТП под Новоуральском

Погибшего в ДТП под Новоуральском (Свердловская область) хоккейного тренера Виталия Плешкова зажало в автобусе, что привело к тяжелым травмам нижних конечностей. Об этом журналисту URA.RU рассказал на условиях анонимности очевидец трагедии.
«К сожалению, воспитанники тренера не смогли его вытащить, так как его зажало. Помимо этого у него были сломаны ноги. Он просто сидел и ждал помощи. И даже в таком состоянии он был сдержан. Очень жаль, что не стало человека, который вырастил несколько поколений хоккеистов», — отметил собеседник агентства.
Под Новоуральском в аварию попал автобус с хоккейной командой «Кедр». Среди погибших — 67-летний тренер Виталий Плешков. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. Водитель и пассажиры Citroеn погибли на месте. Все, что известно о ДТП, — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.